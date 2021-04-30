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地方反建永平國小立體停車場 侯友宜：盼創造雙贏

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市府欲在永平國小興建地下停車場，卻接連遭到家長反對，今自救會成員第3度前往新北市府抗議，新北市長侯友宜表示，停車場要施作，但師生權益更要保障。記者江婉儀／攝影
新北市府欲在永平國小興建地下停車場，卻接連遭到家長反對，今自救會成員第3度前往新北市府抗議，新北市長侯友宜表示，停車場要施作，但師生權益更要保障。記者江婉儀／攝影

新北市府欲在永平國小興建地下停車場，卻接連遭到家長反對，今自救會成員第3度前往新北市府抗議，新北市長侯友宜表示，蓋停車場溝通很久，希望能創造雙贏。停車場要施作，但師生權益更要保障。

永和地區停車困難，新北交通局指出，永平國小附近的仁愛公園停車場經常爆滿，再加萬大線永平國小站若完工啟用後，更有轉乘的車輛須停放。但自救會認為，興建會影響學生權益，應以永平立體停車場為主。

侯友宜表示，永平國小因為在捷運系統旁邊，永和人多地小，停車空間真的非常需要，蓋停車場這件事情大家溝通很久，希望能創造雙贏。

侯友宜表示，在永平國小調整空間的過程中，讓停車場能夠興建，大家彼此包容尊重，讓地方繁榮、停車需求、永平國小完整性及空間調整方便性，都能創造雙贏，停車場要施作，但師生權益更要保障。

停車場 侯友宜

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