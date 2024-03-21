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王瑞豐冤案獲平反 前大法官黃虹霞是關鍵推手

聯合報／ 記者蕭白雪／台北即時報導

男子王瑞豐27年的冤情得以洗刷，去年的憲法判決是一大關鍵，前大法官黃虹霞是當初判決主筆者，也是開啟王瑞豐能夠取得再審機會的關鍵人物，聽到王瑞豐獲改判無罪的消息，黃虹霞欣慰說，「判決沒有讓我失望」，她也透露，身為司法的一員，曾親自向王說「對不起」°

王瑞豐為爭取清白聲請大法官釋憲，雖然一開始不是在黃虹霞手上，但她接手後，曾經擔任律師的直覺，讓她主張要受理，「軍事法院和普通法院對同一案件的認定不同，人民能接受嗎？」

她不僅把廿多年前所有卷宗全調來看完，甚至親回現場履勘，以經驗判斷可能是冤案，但在大法官討論過程中，因無法取得足夠大法官票數而無法宣告違憲；她心想，救不了全部，至少先救眼前這一案。

經過幾番折衝、說服，最後寫出法條不違憲，但普通法院與軍事法院判決犯罪事實認定歧異，與事物本質不符，且非一般國民法感情所能接受，應考量此一特殊情事，為王瑞豐案開啟再審之門，獲得多數大法官同意，終於讓此案獲得翻案機會。

去年卸下大法官職務後，黃虹霞仍持續關心此案，上個月29日高雄高分院開庭，她特地南下旁聽，想給受冤的王瑞豐一點溫暖，見到王瑞豐的第一句話，黃虹霞對他說了聲「對不起」。雖然錯誤不是黃虹霞造成，但她認為自己身為司法的一員，發現有錯就應該要改正。

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前大法官黃虹霞長期為不公不義的事件發聲，她也是王瑞豐被控強盜案能夠翻案的關鍵推手。聯合報系資料照片
前大法官黃虹霞長期為不公不義的事件發聲，她也是王瑞豐被控強盜案能夠翻案的關鍵推手。聯合報系資料照片

司法 大法官 民法

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