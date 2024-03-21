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軍法冤囚2年...王瑞豐今終獲無罪激動哽咽 妻等27年：我始終相信他

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

王瑞豐（中）今獲判無罪，妻子和陪伴他走了20多年司法路程的律師邱顯智，判檢方別再為遲來的正義上訴。記者張議晨／攝影
王瑞豐（中）今獲判無罪，妻子和陪伴他走了20多年司法路程的律師邱顯智，判檢方別再為遲來的正義上訴。記者張議晨／攝影
「他很幸運遇到我，我始終相信他無罪。」男子王瑞豐27年前被控涉入搶案，被控涉案的陳姓同夥早獲清白判無罪，王卻受軍法審判入監服刑2年多，直到去年釋憲開啟再審，今終於獲判無罪。王瑞豐與妻子到庭宣判，回顧20多年來煎熬，王最感謝妻子陪伴，王妻則露出笑顏，企盼生活回歸平靜。

1997年5月18日，王瑞豐被控和陳男騎機車在高雄鳳山搶奪洪姓母女黑色皮包，得手後加速逃逸。警方當晚10點多循線查獲王。

王瑞豐當時為軍人，最後被軍法判刑5年，他上訴高雄高分院，最後法院以上訴不合程式駁回定讞，在國軍監獄服刑2年多，經聲請假釋才出獄。

至於陳男，因非軍人，由普通法院審理，高雄地院雖依搶奪罪判他1年徒刑，但上訴後，法院勘驗人證、物證，均認陳涉案證據不足，判陳男無罪確定。

同一犯行，王瑞豐有罪，陳男無罪，王為了爭取清白，從入監起就不斷救濟，但事與願違，最終僅以假釋獲得自由，當時在軍監擔任預官的律師邱顯智，發現王案為冤案後，從兩人「出獄」起就不斷奔走。

經釋憲獲得憲法法庭准予再審，高雄高分院去年10月11日展開再審程序，今上午合議庭認定全案僅單一指述，缺少王涉案證據，撤銷改判無罪。

王步出法庭後心情難掩激動，一度哽咽不能說話，他說，他假釋後組成家庭，但為了爭取清白，他花費許多金錢、時間，一度想要放棄，是邱顯智鼓勵他，加上妻子的陪伴，才走完這段20多年的司法路。

他回憶，原本期望軍事法院可以還原真相，但軍法的審案方式、做為跟態度卻讓人大失所望，在沒有證據情況下，仍判他有罪，是老婆每周的書信往來，願意相信他的清白，給予他勇氣撐過遭冤枉的日子，等候正義的路上，一路走來並不孤獨。

「他很幸運遇到我，我始終相信他無罪。」聽完法官判決無罪，王妻心情平靜，回顧廿多年心酸，仍對當時有罪判決存有不滿，「就像醒不來的噩夢，糾纏你20多年」。

王妻說，沒做過的事情卻被冤枉，失去自由，生活被弄得一塌糊塗，當時兩人還沒結婚，王在監獄一想到未來，還要擔心家人反對兩人在一起，畢竟誰會希望女兒嫁給有罪之人？還好家人開明，一路相信他是被冤枉。

她說，王只關了兩年多，但其他關了10年、20年的冤獄被害人，國家能賠償什麼？走過20多年，她們已經放下，回歸正常生活，她也希望王的案子，可以給予那些正等候清白的冤獄被害人鼓勵，不要放棄，總有一天正義會到來。

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