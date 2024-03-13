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與郭台銘買BNT價差6500萬美元 吳子嘉酸貪汙未遂…陳時中事後這樣回

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目說「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了一億美元」，被陳時中提告求償1000萬元，台北地方法院今傳喚陳時中行當事人訊問，陳時中作證曝光與BNT公司採購500萬劑、每劑43美元，但最後未能簽約，被吳子嘉稱與郭台銘採購每劑30美元，價差6500萬元美元，「酸」陳時中是貪汙未遂。

陳時中作證指出，2020年11月11日和BNT總公司聯繫，雙方洽談非常順利，數量及價格為500萬劑、每劑43美元；隔年1月8日因對方不同意新聞稿中出現「我國」2字，疾管署之後改為「台灣」，BNT公司在1月15日以全球供貨問題為由，而未將合約回傳。

吳子嘉聽完陳時中證述後，庭末表示感謝陳時中到庭作證，將資料公諸於世，衛福部與德國BＮT公司確實有個失敗的合約，內容為500萬劑、每劑43美元，而郭台銘成功以每劑30美元採購到BNT疫苗，一劑價差13美元，總價差6500萬美元，也代表貪汙未遂6500萬元。

陳時中事後回應，郭台銘是以購買1500萬劑談價碼，而非500萬劑，數量差距大；另政府與BNT總公司洽談是訂3月供應，而郭台銘是9月供應，時間上也差很多；再者，買貴跟貪汙未遂是不同，任何人買貴了被說是貪汙，邏輯上講不通，完全是惡意汙衊。

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陳時中。記者曾原信／攝影
陳時中。記者曾原信／攝影
吳子嘉。記者曾原信／攝影
吳子嘉。記者曾原信／攝影

BNT 郭台銘 陳時中

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