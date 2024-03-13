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還原採購過程！陳時中出庭曝BNT採購數量、價格 喊東洋開價「沒辦法同意」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目說「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了一億美元」，被陳時中提告求償1000萬元，台北地方法院今傳喚陳時中行當事人訊問，陳時中作證時除講述疫苗採購過程，也曝光當時洽談的金額和數量。

陳時中作證指出，當時疫苗政策有2大方向，包括扶植國產疫苗、多樣性採購國外疫苗；採購程序先是由衛生福利部疾病管制署和疫苗廠商接洽、蒐集資料，再由專家小組討論疫苗是否有用、是否採購、大致購買數量等，各部會組成的採購小組定案後，由CDC報請行政院後採買。

陳時中說，他身為防疫指揮官，在專家小組有相關決定後，行政機關才會介入了解採購數量及價格；2020年9月11日東洋表示有管道可以進BNT疫苗，同年9月18日香港、台灣雅各臣也來洽談，但兩邊提的數量龐大，我方不可能跟單一公司購買如此大量的疫苗，畢竟當時還有AZ、莫德納等。

他表示，雅各臣因只有意向書，無法作為簽約的依據，2020年10月26日我方向雅各臣要求提出正式授權，對方仍未提出而破局；同年10月30日，東洋提出正式公文，數量及價格為200萬劑、每劑78.36美元，不含冷鏈費用及稅金，金額太高了，「我沒有辦法同意」，東洋也於同年11月3日對外宣布採購案無法繼續。

陳時中表示，2020年11月11日和BNT總公司聯繫，雙方洽談非常順利，數量及價格為500萬劑、每劑43美元；隔年1月8日因對方不同意新聞稿中出現「我國」2字，疾管署之後改為「台灣」，BNT公司在1月15日以全球供貨問題為由，而未將合約回傳。

陳時中指出，我方與BNT原廠、東洋、雅各臣等洽談時，原廠一開始沒有報價及數量，而雅各臣則宣稱有1000萬劑，之後又說有1500萬到3000萬劑，但只有意向書，沒有正式授權，還沒有資格談到價格和數量，東洋則只有出現過200萬劑、每劑78.36元美元的價格。

吳子嘉律師提示一份BNT疫苗草約，但陳時中指出，他從未看過這份草約，且「我不太相信是東洋提供的」，因為連衛福部的英文名稱都寫錯，「好幾億的東西，這麼大規模的公司不可能犯這種錯」。

陳時中說，衛福部和東洋之間，不可能有過此分3000萬劑、每劑28至32美元的草約，因2020年8月28日衛福部還在詢問BNT公司2期試驗狀況，怎麼可能在8月之前訂定草約。

吳子嘉律師再提示上海復星公司台灣代理人王國綸的證詞「東洋之所以不能繼續往下談，是因為雅各臣介入」；陳時中回應，相關合約都不存在，沒有誰破誰的問題，王國綸是否真為上海復星台灣代理人，他不知道，也不認識王國綸，且雅各臣是2020年10月間破局，東洋是11月，時序上根本談不攏。

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陳時中。記者曾原信／攝影
陳時中。記者曾原信／攝影

BNT 吳子嘉 提告 疫苗 疾管署 衛福部 陳時中

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