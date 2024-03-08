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收50萬合謀鑽分案漏洞！律師要關5年半 共犯「最貪檢察官」卻跑了

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

曾擔任過法官、檢察官律師黃振銘收受50萬活動費，與高雄地檢署前檢察官井天博（已改名為井樹華，潛逃通緝中）合謀，利用地檢署「後案併前案」分案規則，讓委任黃的案件交由井偵辦，讓貿易商順利討回不良債權標售案押標金2474萬元，最高法院依貪汙治罪條例判5年6月徒刑定讞。

黃振銘曾任職台南地院法官、雄檢檢察官，1992年辭職轉任律師，案發後已被停止執行職務；井天博1985年派任高雄地檢署，曾短暫調台南地檢署，因被控承辦案件收賄並獲投資礦業，濫權不追訴涉案富商，2013年11月被撤職停止任用5年，2015年間被判刑11年半定讞，但他棄保潛逃通緝至今。

判決指出，王姓貿易公司負責人與吳姓友人合資，2009年以1.9億餘元標下亞太隆剛鋼鐵公司的不良債權，但王等人發現廠房機台疑遭變賣，依約未完成交割手續，反被沒收押標金、履約保證金3860萬元。

王、吳事後向亞太隆剛公司邱姓負責人提告損害債權，並委任黃振銘當辯護人；黃受委任後表明認識檢察官，可配合盡速偵辦，但須在律師費外，額外支付200萬元活動費，其中50萬得先付款，吳等人也依約支付50萬元。

吳等人見黃振銘收錢後未積極處理提告事宜，又委請友人牽線找上井天博，欲請井協助起訴邱，並允諾可支付150萬元活動費；井同意協助起訴邱，不過除150萬元活動費之外，還另外需收取15萬元分案費，而吳等人也委由友人代為出面，先交付15萬元給井。

井天博收到賄款後，與黃振銘合謀利用地檢署「後案併前案」分案規則，由井提供手上偵辦案件被告姓名等個資，再由黃振銘對邱提告，但訴狀上卻先填寫井承辦他案的被告姓名，直到案件分給井後，再聲請更正被告姓名為邱，該案已分案，未再改分。

井事後將邱起訴，而王、吳等人主張邱涉嫌隱匿、違法販賣機具聲請仲裁，順利拿回押標金含利息約2474萬元，井也順利拿到165萬元賄款。

一、二審認定黃振銘與井天博勾串貪汙，依貪汙治罪條例不違背職務收賄罪判刑8年、褫奪公權4年，被最高法院撤銷發回更審。

更一審指出，王等人見黃振銘未積極處理官司，才找上井天博行賄，無證據證明黃與井共同收賄165萬元，但黃收取50萬元活動費，雖名義為律師酬金，實際仍是配合井分案的對價。

更一審認為，黃振銘是執業數十年的律師，應知律師以保障人權、實現社會正義及促進民主法治為使命，應砥礪品德、維護信譽、遵守律師倫理規範、精研法令及法律事務，卻為謀一己私益，達到當事人希冀起訴邱的目的，而收受50萬元活動費，配合井天博利用分案規則，使案件順利分由井承辦，令人民誤認能以金錢收買司法人員，嚴重影響司法信譽。

更一審指出，黃振銘犯後一再飾詞否認犯行，難認有自我反省或悔意，審酌一切情狀，判刑5年6月，褫奪公權3年；最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

高雄地檢署前檢察官井天博（左一）。圖／讀者提供
高雄地檢署前檢察官井天博（左一）。圖／讀者提供
律師黃振銘。圖／聯合報系資料照片
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律師 收賄 檢察官

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