凌晨被盜刷買蘋果手機…女機警止付 雖查到IP仍難定罪
台北市謝姓女子去年1月某日凌晨一點多突收到一筆信用卡刷卡3萬7900元的手機簡訊，查覺有異的她立刻打客服到發卡銀行表明她沒有刷卡，銀行也馬上止付，該筆消費是刷卡買蘋果手機，警方也查出刷卡IP，但門號所有人陳女否認盜刷，最後因罪證不足，彰化地方法院判處無罪。
判決書指出，台北謝女去年1月某日凌晨1點24分接到發卡銀行通知她有一筆3萬7900元的消費，但在凌晨她根本沒持信用卡消費，驚覺可能被盜刷，立即打電話到客服反映，發卡銀行也立即止付。
該筆消費是上蘋果官網訂購3萬7900元商品，訂購人名稱是「白承恩」，寄件地址在雲林縣，因尚未請款而無明確商店名稱，警方後來查出刷卡的IP門號是在彰化縣某鄉鎮陳女所有，彰化地檢署依詐欺罪起訴陳女。
但陳女否認盜刷，並辯稱，她不認識謝女，不可能有謝女信用卡卡號，訂購單上的訂購人或收件人她也不認識，她家裡的網路沒有設密碼，平常也會開啟網路分享，不能因為刷卡IP位置就認定她盜刷告訴人的信用卡。
警方也查出刷卡人留下的門號在2019年即停用，最後申請登記人為「西利」，用戶狀態為預付型，也非陳女親屬所使用的門號。
謝女警詢時也表示，她的信用卡並未遺失，也沒有借給他人使用，近期並未在網路上使用，也未將交易安全碼告知他人。
法官認為，陳女既不認識謝女，謝女也未遺失信用卡，僅憑IP不足以證明陳女就是盜刷之人，因此判處陳女無罪。
近來盜刷案件日益猖狂，資深刑警表示，詐騙集團手法日新月異，也可能以浮動IP盜刷，以往也有民眾在加油站刷卡，被側錄記下資料，再交由盜刷集團以信用卡資料盜刷，而且盜刷時間多選在深夜或凌晨，因此最重要的是民眾若收到簡訊發現異常刷卡，應立即向發卡銀行反映，防止口袋大失血。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言