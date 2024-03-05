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男告八八會館郭哲敏涉教唆擄人勒贖 檢方查扣案手機已銷毀不起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

八八會館負責人郭哲敏（中）。圖／聯合報系資料照片
八八會館負責人郭哲敏（中）。圖／聯合報系資料照片

八八會館負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌洗錢217億元，去年11月與親信張旭昇被起訴並羈押禁見3個月。曾遭張旭昇強押的男子吳睿愷指控，他於2021年遭張旭昇強押上車，載至彰化某鐵皮屋內施暴勒索，吳認為全案是由郭教唆張犯案，提告郭涉嫌教唆擄人勒贖、妨害自由及傷害罪。台北地檢署今偵結，因扣案手機已銷毀，僅有吳的單一指述，罪嫌不足，郭哲敏獲不起訴處分。

事件源於，吳睿愷稱，2021年9月28日晚間，他在新北市三重區看到「阿賢」跟另一名男子說要跟他聊聊，當下他拒絕，但兩人就把他拉上一輛黑色汽車、用口罩遮住他的眼睛，直到抵達某個倉庫後，對方才把口罩拿下。

吳睿愷稱，當時他認出張旭昇，張早先與他的香港朋友曾有生意往來，應該是生意出了問題，張旭昇當時都在問他生意相關問題，過程中若對方不滿意他的回答，就持電擊棒、手電筒棍及剪刀打他，直到警方攻堅才獲救。

吳睿愷指控，全案是由郭哲敏教唆張旭昇所為，提告郭涉嫌教唆擄人勒贖、妨害自由及傷害罪。吳睿愷稱，全案主嫌看似是張旭昇，且張疑似有兩支手機，一支與本案無關、一支已經重置。

郭哲敏於偵訊時堅辭否認犯行並辯稱，他完全沒有指示也不知道張旭昇有做此事，他是經朋友致電通知他，張旭昇在三重分局後才得知，自己與吳睿愷無冤無仇。

檢察官向新北地檢署調閱該手機，新北地檢贓物庫表示，扣案手機已下架銷毀、無法出借。北檢無法自該案扣案手機查得吳指訴涉有教唆擄人勒贖等犯行，案件僅有吳的單一指訴，因罪嫌不足，郭哲敏獲不起訴處分。

口罩 郭哲敏

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