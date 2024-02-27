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誹謗張淑娟蔣孝嚴滾床單 「消息來源」作證：周玉蔻沒問我

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

周玉蔻。圖／聯合報系資料照片
周玉蔻。圖／聯合報系資料照片

媒體人周玉蔻蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟與國民黨前秘書長蔣孝嚴「滾床單」被訴，周辯消息來源是台北市「玖尹」餐廳的執行長Ｄebbei戴芝蕙，否認犯罪，台北地院今天傳喚戴女作證，戴女說，周玉蔻報導前沒有向她查證。

據了解，周玉蔻訴訟中聲稱，她2021年4月18日在台北市伊通街的「玖尹」新派中式餐酒館B1參加了一場餐會，聽到戴芝蕙講了張淑娟的緋聞，聲請傳喚戴作證，法官准允。

周玉蔻口中的這場餐會，由薇閣中學董事長李傳洪所召集，座上賓包括筆名「司馬文武」的國防安全研究院諮詢委員江春男、新光集團保安長馬振華夫妻、新新聞前黃姓記者、台灣大學許姓教授夫妻、李傳洪的王姓與蔡姓特助、王姓攝影師，及名嘴蔡玉真。

戴芝蕙作證說，她12歲就認識張淑娟，一直到聖心女中都曾與張女同班過，聖心女中畢業後2人不常聯絡，但有張女的手機號碼、LINE；1999年蔣孝嚴爆發緋聞案時，她是晶華酒店的總裁秘書，她記得蔣孝嚴辦公室主任曾經訂房，她本應在大廳接待，但那次沒見到蔣本人。

戴女說，張淑娟畢業後從國外回來參加過她的婚禮，另有2、3次同學會在晶華聚餐也遇過張淑娟。

戴說，2018年她擔任豐麗保集團「玖尹」餐廳執行長，周玉蔻、蔡玉真參加那次餐會，席間她有停留與主人、賓客共處十幾、廿分鐘，主人(李傳洪)提到她曾在晶華上班，蔡玉真是舊識，周玉蔻當天初見面，「我不知道大家聊天主題是什麼」。

戴女作證稱，她不記得在餐會中有講到蔣孝嚴，正因為當天餐桌上周玉蔻、蔡玉真都沒有提及緋聞案，她也沒有與這個話題有任何互動、回答，「以致於我今天會坐在這邊(作證)」。

戴女作證說，餐會結束她在門口送客，沒有與周玉蔻留下任何聯絡方式，還假意對周說「蔡玉真有我的LINE！想唬弄過去」；戴女強調，是餐會主人(李傳洪)提到她和張淑娟的同學關係，「我沒有任何原因要提到蔣孝嚴或者張淑娟」。

戴芝蕙說，周玉蔻在報導前並沒有向她查證，是在新聞報導出來、而張淑娟要提告之後，蔡玉真才開始LINE她，周也才去餐廳再找她；戴稱「當時大家都知道與蔣孝嚴傳緋聞的是王筱嬋女士啊！」

戴芝蕙說，當張淑娟揚言要提告，她在第一時間和張女通電話，好意勸張女考慮是否要衝鋒陷陣，並告訴張女提告會有很大傷害，事情會拖得又臭又長，不過，她仍感覺張淑娟堅決要告，之後就給張女空間不再聯絡。

2022年9月26日，張淑娟不滿周、蔡在民視「辣新聞」節目及臉書發文，指她是台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴的「緋聞案女主角」，在立委王鴻薇陪同下對2人提告。

檢方調查時，周、蔡稱2021年4月18日她們在某餐廳吃飯，聽到曾擔任晶華酒店VIP訂房主管的戴芝華提過此事，不過，戴女作證卻稱，不曾替張淑娟訂房，不但未曾提過此事，且晶華酒店也未保存訂房資料。

檢方認定，周玉蔻、蔡玉真擅自發表不實言論，且任意散布張淑娟的姓名、婚姻、照片，違法事證明確，2人以「擠牙膏」方式特定張淑娟身分，炒熱議題並博取社會關注，依加重誹謗、個資法起訴她們。

前中華民國小姐張淑娟。圖／聯合報系資料照片
前中華民國小姐張淑娟。圖／聯合報系資料照片

周玉蔻 張淑娟 蔡玉真

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