誹謗張淑娟蔣孝嚴滾床單 「消息來源」作證：周玉蔻沒問我

周玉蔻。圖／聯合報系資料照片

媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟與國民黨前秘書長蔣孝嚴「滾床單」被訴，周辯消息來源是台北市「玖尹」餐廳的執行長Ｄebbei戴芝蕙，否認犯罪，台北地院今天傳喚戴女作證，戴女說，周玉蔻報導前沒有向她查證。

據了解，周玉蔻訴訟中聲稱，她2021年4月18日在台北市伊通街的「玖尹」新派中式餐酒館B1參加了一場餐會，聽到戴芝蕙講了張淑娟的緋聞，聲請傳喚戴作證，法官准允。

周玉蔻口中的這場餐會，由薇閣中學董事長李傳洪所召集，座上賓包括筆名「司馬文武」的國防安全研究院諮詢委員江春男、新光集團保安長馬振華夫妻、新新聞前黃姓記者、台灣大學許姓教授夫妻、李傳洪的王姓與蔡姓特助、王姓攝影師，及名嘴蔡玉真。

戴芝蕙作證說，她12歲就認識張淑娟，一直到聖心女中都曾與張女同班過，聖心女中畢業後2人不常聯絡，但有張女的手機號碼、LINE；1999年蔣孝嚴爆發緋聞案時，她是晶華酒店的總裁秘書，她記得蔣孝嚴辦公室主任曾經訂房，她本應在大廳接待，但那次沒見到蔣本人。

戴女說，張淑娟畢業後從國外回來參加過她的婚禮，另有2、3次同學會在晶華聚餐也遇過張淑娟。

戴說，2018年她擔任豐麗保集團「玖尹」餐廳執行長，周玉蔻、蔡玉真參加那次餐會，席間她有停留與主人、賓客共處十幾、廿分鐘，主人(李傳洪)提到她曾在晶華上班，蔡玉真是舊識，周玉蔻當天初見面，「我不知道大家聊天主題是什麼」。

戴女作證稱，她不記得在餐會中有講到蔣孝嚴，正因為當天餐桌上周玉蔻、蔡玉真都沒有提及緋聞案，她也沒有與這個話題有任何互動、回答，「以致於我今天會坐在這邊(作證)」。

戴女作證說，餐會結束她在門口送客，沒有與周玉蔻留下任何聯絡方式，還假意對周說「蔡玉真有我的LINE！想唬弄過去」；戴女強調，是餐會主人(李傳洪)提到她和張淑娟的同學關係，「我沒有任何原因要提到蔣孝嚴或者張淑娟」。

戴芝蕙說，周玉蔻在報導前並沒有向她查證，是在新聞報導出來、而張淑娟要提告之後，蔡玉真才開始LINE她，周也才去餐廳再找她；戴稱「當時大家都知道與蔣孝嚴傳緋聞的是王筱嬋女士啊！」

戴芝蕙說，當張淑娟揚言要提告，她在第一時間和張女通電話，好意勸張女考慮是否要衝鋒陷陣，並告訴張女提告會有很大傷害，事情會拖得又臭又長，不過，她仍感覺張淑娟堅決要告，之後就給張女空間不再聯絡。

2022年9月26日，張淑娟不滿周、蔡在民視「辣新聞」節目及臉書發文，指她是台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴的「緋聞案女主角」，在立委王鴻薇陪同下對2人提告。

檢方調查時，周、蔡稱2021年4月18日她們在某餐廳吃飯，聽到曾擔任晶華酒店VIP訂房主管的戴芝華提過此事，不過，戴女作證卻稱，不曾替張淑娟訂房，不但未曾提過此事，且晶華酒店也未保存訂房資料。