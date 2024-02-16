與富商翁茂鍾不當往來 前檢察官羅榮乾罰俸10月確定

台灣高等檢察署前檢察官羅榮乾任職期間，與佳和集團前董事長翁茂鍾不當接觸、討論涉訟案件，且收受饋贈，監察院前年3月彈劾。懲戒法院職務法庭第一審以「有損司法威信」判罰款，總額為羅任期最後月俸10個月；羅和監察院皆上訴，職務法庭第二審今駁回確定。

彈劾案文指出，羅榮乾（2020年9月14日退休）自1998年10月至2016年7月，與翁茂鍾不當接觸，包括「怡華公司與百利達銀行紛爭」一案，羅接獲相關檢舉案件簽請分案前後，便與翁多次會面甚至討論案情，更與翁頻繁接觸、參與飲宴高達150餘次，還陪同拜訪某些領域的高階主管人員，多次接受餽贈襯衫。

監察院表示，羅榮乾的行為容易讓人產生檢察官和涉訟當事人節交往來的印象，對檢察官應該有的公正、廉潔形象產生質疑，違失情節重大。監院認為羅身為司法人員，未能審慎交友、保持應有分際，使外界對檢察官職位尊嚴、職務信任起疑，有懲戒必要。

職務法庭第一審認為羅從1987年擔任檢察官，而翁茂鍾則是怡安、佳和、怡華等公司負責人，兩人也是台南同鄉，因1997年起怡華和百利公司有訟爭，1999年羅知情並接獲相關檢舉訊息，羅仍接受翁宴請。而翁茂鍾炒作怡安等3家公司股票，這期間羅也是接受宴請、不當接觸。

第一審指羅榮乾8年內收受16件翁茂鍾送的襯衫，參加飲宴次數多、時間長，會讓一般人認為商人和檢察官有不當接觸、見面的印象，影響檢察官公正廉潔形象，有損司法威信，因此判罰薪10個月。不過，羅榮乾和翁茂鍾還有幾十次的見面因為是別人請客，或是非涉訟期間接觸、不是上班時間，或是單純的拜拜、社交、看病等，此部分沒有違法，不併付懲戒。

一審判決後，監察院和羅榮乾都上訴。職務法庭第二審認為一審審酌公務員懲戒法第10條各款所列事項等一切情狀，認爲羅的違失行為都是根源於翁茂鍾，依行爲時點、次數、頻率、以及羅當時職銜、所處地位等整體評價，還不到不具檢察官適任性的程度，基於「違失行為一體性」原則而判決，認事用法無違誤。