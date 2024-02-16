快訊

晚安小雞假直播判刑2年 律師揭台柬處理犯罪最大差別：他開了一個大玩笑

確定了！立法院朝野協商開會通知單曝光 將於2月19日早上召開

與富商翁茂鍾不當往來 前檢察官羅榮乾罰俸10月確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台灣高等檢察署前檢察官羅榮乾任職期間，與佳和集團前董事長翁茂鍾不當接觸、討論涉訟案件，且收受饋贈，監察院前年3月彈劾。懲戒法院職務法庭第一審以「有損司法威信」判罰款，總額為羅任期最後月俸10個月；羅和監察院皆上訴，職務法庭第二審今駁回確定。

彈劾案文指出，羅榮乾（2020年9月14日退休）自1998年10月至2016年7月，與翁茂鍾不當接觸，包括「怡華公司與百利達銀行紛爭」一案，羅接獲相關檢舉案件簽請分案前後，便與翁多次會面甚至討論案情，更與翁頻繁接觸、參與飲宴高達150餘次，還陪同拜訪某些領域的高階主管人員，多次接受餽贈襯衫。

監察院表示，羅榮乾的行為容易讓人產生檢察官和涉訟當事人節交往來的印象，對檢察官應該有的公正、廉潔形象產生質疑，違失情節重大。監院認為羅身為司法人員，未能審慎交友、保持應有分際，使外界對檢察官職位尊嚴、職務信任起疑，有懲戒必要。

職務法庭第一審認為羅從1987年擔任檢察官，而翁茂鍾則是怡安、佳和、怡華等公司負責人，兩人也是台南同鄉，因1997年起怡華和百利公司有訟爭，1999年羅知情並接獲相關檢舉訊息，羅仍接受翁宴請。而翁茂鍾炒作怡安等3家公司股票，這期間羅也是接受宴請、不當接觸。

第一審指羅榮乾8年內收受16件翁茂鍾送的襯衫，參加飲宴次數多、時間長，會讓一般人認為商人和檢察官有不當接觸、見面的印象，影響檢察官公正廉潔形象，有損司法威信，因此判罰薪10個月。不過，羅榮乾和翁茂鍾還有幾十次的見面因為是別人請客，或是非涉訟期間接觸、不是上班時間，或是單純的拜拜、社交、看病等，此部分沒有違法，不併付懲戒。

一審判決後，監察院和羅榮乾都上訴。職務法庭第二審認為一審審酌公務員懲戒法第10條各款所列事項等一切情狀，認爲羅的違失行為都是根源於翁茂鍾，依行爲時點、次數、頻率、以及羅當時職銜、所處地位等整體評價，還不到不具檢察官適任性的程度，基於「違失行為一體性」原則而判決，認事用法無違誤。

第二審認為監院與羅上訴無理，本件法律爭點明確，無行言詞辯論必要，今直接判決駁回。

台灣高等檢察署前檢察官羅榮乾與富商翁茂鍾不當接觸，懲戒法院職務法庭判罰俸10個月確定。圖／聯合報系資料照
台灣高等檢察署前檢察官羅榮乾與富商翁茂鍾不當接觸，懲戒法院職務法庭判罰俸10個月確定。圖／聯合報系資料照

公務員 檢察官 監察院 翁茂鍾

延伸閱讀

台中消防局公務員上班看中醫詐296元加班費 二審獲緩刑

國民黨團推國會調查權 陳菊：尊重五權憲政體制

影／立法院設立調查權？陳菊：尊重憲政體制

「香港第一美」嫁200億富商當豪門媳婦 「8條卑微家規」網瘋傳

相關新聞

朱學恒強制猥褻答辯「擠牙膏」 檢察官批：狡猾、沒誠意

名嘴朱學恒被控強制猥褻台北市議員鍾沛君，鍾女夫婿陳布朗今天作證說，他與朱曾討論協議，朱卻將協議書與犯罪有關字句修掉，檢察...

與富商翁茂鍾不當往來 前檢察官羅榮乾罰俸10月確定

台灣高等檢察署前檢察官羅榮乾任職期間，與佳和集團前董事長翁茂鍾不當接觸、討論涉訟案件，且收受饋贈，監察院前年3月彈劾。懲...

高虹安被控貪汙案 北院3月起密集開庭

台北地方法院審理高虹安涉立委任內詐領助理費案，去年已陸續傳喚高虹安及4名助理。依據庭期表，合議庭訂於3月6日、13日再開...

高雄市警局中高階人事調整 公關室主任出爐

高雄市警察局今天發布24名中、高階官人事命令，公關室主任由督察郭子弘接任；新興警分局副分局長長沈建仁、少年警察隊長王春生...

讓軍人拍「我願意投降解放軍」心戰片、涉收賄洩密 高院裁定續押5人

國軍退役軍官發展共諜組織，吸收包括陸軍航空特戰指揮部601旅的中校謝孟書等人，台灣高等檢察署依違反國安法、貪汙治罪條例及...

南科工地百萬電纜線遭竊、半價賤賣 工程行員工賺外快吃官司

台南某工程行李、林姓員工，前年6月間駕駛自小貨車，黏貼偷來的車牌，前往南科園區聯電工地，以借來堆高機偷走兩捆電纜線計約1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。