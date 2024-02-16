朱學恒強制猥褻案今傳陳布朗作證 鍾沛君：這次一家三口並肩作戰

名嘴朱學恒被控酒後強吻北市議員鍾沛君，朱否認犯罪，檢方依強制猥褻罪嫌起訴。台北地院今上午9時30分開庭，傳喚鍾的丈夫陳布朗出庭作證。鍾沛君也吐心聲，「今天先生要為我上戰場，再次正面對上朱學恒，這次我們一家三口並肩作戰。」

鍾沛君在臉書發文，今天先生要為她上戰場，再次正面對上朱學恒。先生安慰她，出庭就當作是協助朱還原記憶，「或者他不是記憶的問題，而是羞恥心。」

她說，曾經在第一時間沒有選擇告訴當時還是男友的先生，「因為光是回想那個不堪片段，就讓我難受得幾乎窒息，我無法想像從此他一看到我，就得被迫想起朱學恒的嘴臉；我更憂懼本就細膩敏銳的他，會和我一樣被折騰得夜夜難以入眠。但終究，我承受不了這件事橫亙在我們本來透明如水的關係中。」

鍾沛君提到，她開口之後，先生理智而明快的列出處理方式，由他出面、律師見證朱學恒在律師事務所一字一句寫下切結書，為了「未經同意，違背鍾沛君之意願及信任主動摟抱及親吻當事人鍾沛君」道歉，切結「日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬」。

她說，後來如同大家所見，朱學恒宛如失憶的矢口否認、一路狡賴。這段艱難的日子裡，她除了尋求專業心理諮商讓自己不至崩潰，旁人不知道的是，先生不只面對朱學恒，更一次次的為她撐起了傘，擋住各種突如其來的大雨。