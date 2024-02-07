揪團大陸旅遊…彰化退休警與里長涉嫌介選總統 二人被起訴

總統立委大選期間，彰化地檢署偵辦鄭姓退休員警、蔡姓里長2人涉嫌揪旅遊團到中國旅遊，並要旅遊團成員支持台灣某黨總統候選人，彰檢偵查終結，今天依違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法將鄭男與蔡男二人提起公訴。

檢警調查，退休員警鄭男在大陸東莞經營房地產多年，並與同鄉蔡姓里長是長達20多年的好友，鄭男接受大陸「統戰辦黃主任」指示，11月18到23日免費招待選民前往大陸地區旅遊，並指示招待之人需是有政治影響力的里長及親友，且有投票權之人，以假藉招待旅遊名義，企圖影響其投票意向。

鄭男共為前往中國旅遊的18人支付每人台幣2萬元，每人應收的機票錢2千元人民幣都由鄭男支付，總計招待出遊的不正利益為36萬元。

檢方查出，該團出發前即成立LINE「東莞旅遊」群組，鄭男在去年11月11日即傳訊給蔡姓里長「煩請傳至群組投某某配的票，謝謝」，又在18日在LINE「東莞旅遊」群組上預告當天晚宴有「東莞市黃江鎮副鎮長肖某某」跟大家聚餐，當晚即在鄭男經營的酒店內，除該副鎮長肖某某外，另有黃江鎮副書記林男等中共政權官方人員陪同用餐。

另於11月20日晚上在晚宴敬酒時，鄭男也再向團員公開表達及要求團員支持某黨總統候選人，蔡男則舉杯表示沒問題，檢方因此認定，鄭蔡兩人允諾為投票權之一定行使，知悉本次免費旅遊係用以向具有投票權人行賄之不正利益，仍基於投票受賄之犯意而予以收受，因此將二人依違反總統副總統選舉罷免法起訴，今天並把將押的鄭男移審彰化地方法院。