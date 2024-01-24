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衛生法強制住院新制 新北院辦專家參審模擬法庭

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

為因應精神衛生法關於嚴重病人強制住院新制，新北地方法院昨舉辦精神衛生法專家參審模擬法庭，透過醫療端與病權端意見與法官共同審理，與衛福部雙和醫院模擬視訊開庭，司法院長許宗力率北部多間法院院長、家事庭長親自出席，並在庭後座談會上表示，希望在新制施行前，透過模擬法庭發現問題，作為將來實際上開庭的參考，以維護病人權益。

昨天除許宗力外，參與模擬法庭及座談會的，還包括司法院副院長蔡烱燉、秘書長吳三龍、副秘書長黃麟倫、少家廳長謝靜慧及衛福部心理健康司副司長鄭淑心及醫界、人權團體代表近70人。

許宗力在座談會前致詞表示，目前司法制度採行人民參與審判者，一是國民法官制度由一般人民參與，二為職務法庭由社會公正人士擔任參審員。精神衛生法新制因涉及嚴重病人強制住院與否的認定，需要有醫學、病權團體的意見加入，故引進專家參審，以維嚴重病人權益。

鄭淑心指出，關於嚴重病人的強制住院程序，精神衛生法歷經二次重大修正。1990年規定由二位精神專科醫師審查嚴重病人強制住院，2007年改由7位專業人員組成的審查會進行審查，2022年修法改採法官保留並引進專家參審，法庭環境和相關制度設計，都考慮到精神病人身心特殊需要及正當法律程序。

新北地院表示，精神衛生法新制就嚴重病人強制住院事件採專家參審模式，是基於嚴重病人強制住院與否涉及醫療專業，期待於程序中廣納多元觀點，透過醫療端與病權端意見，與法官共同審理，並採行醫療及病人照護專家參與審判模式，自不同角度審視並共同做成判斷。

例如在昨天的模擬案例中，嚴重病人為思覺失調患者，經雙和醫院聲請強制住院，合議庭評議後認為嚴重病人有自傷及傷人之虞，且住院治療確實屬於目前對該病人最必要、最小限制的治療方式，因此裁定應准予強制住院。

為因應精神衛生法關於嚴重病人強制住院新制，新北地方法院昨舉辦精神衛生法專家參審模擬法庭。記者蔣永佑／攝影
為因應精神衛生法關於嚴重病人強制住院新制，新北地方法院昨舉辦精神衛生法專家參審模擬法庭。記者蔣永佑／攝影
為因應精神衛生法關於嚴重病人強制住院新制，新北地方法院昨舉辦精神衛生法專家參審模擬法庭，司法院長許宗力親自出席。記者蔣永佑／攝影
為因應精神衛生法關於嚴重病人強制住院新制，新北地方法院昨舉辦精神衛生法專家參審模擬法庭，司法院長許宗力親自出席。記者蔣永佑／攝影

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