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4千人受害！主嫌5年吸金65億元 爽住七期豪宅、擁整排名車

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台中地檢署指揮調查局雲林縣調查站、台中市刑大等單位，上月破獲以一名林姓男子為首的龐氏詐騙吸金集團，初估5年造成4000位民眾受害，損失金額超過65億元。檢警調除查扣現金1200萬餘元，賓士、特斯拉、Lexus名車共5 台及多個精品包，複訊後將林男聲押獲准，其餘公司業務主管各以5至30萬元交保，均限制出境；檢方另向法院聲請裁定扣押林男名下價值超過6千萬的房產，以保全日後追徵犯罪所得。

專案小組表示，林男等人自2019年起，成立某不動產投資公司，專門放貸給有資金需求的中小企業，並收取每月3.75到4.5%利息，對外以每單位5萬元招攬民眾投資擔任幕後金主，公司保證每單位每月穩定獲利1%，等同年息12%，並開立公司本票取信投資民眾。

事實上，林男等人手法單純只是龐氏騙局，未將非法吸金得來的款項用於放貸，而是拿來購買台中七期豪宅、名車及精品包，並發放佣金及利息給各組業務員與投資人，最後因無法支付投資人利息後，犯行才曝光，投資人雖以LINE組成自救群組，仍追討無門。

檢警調上月發動搜索，並約談林男、業務主管約10餘人後，初估該公司5年間吸金逾65億元，造成約4000位民眾受害，因此依涉犯銀行法、組織犯罪條例等罪嫌，以及有逃亡、滅證之虞，將林男聲押禁見獲准。

檢警調破獲以一名林姓男子為首的龐氏詐騙吸金集團，查扣現金1200萬餘元，以及賓士、特斯拉、Lexus名車共5台及多個精品包。圖／調查局提供
檢警調破獲以一名林姓男子為首的龐氏詐騙吸金集團，查扣現金1200萬餘元，以及賓士、特斯拉、Lexus名車共5台及多個精品包。圖／調查局提供
檢警調破獲以一名林姓男子為首的龐氏詐騙吸金集團，查扣現金1200萬餘元，以及賓士、特斯拉、Lexus名車共5台及多個精品包。圖／調查局提供
檢警調破獲以一名林姓男子為首的龐氏詐騙吸金集團，查扣現金1200萬餘元，以及賓士、特斯拉、Lexus名車共5台及多個精品包。圖／調查局提供

利息 投資人 吸金

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