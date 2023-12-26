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烏龍爆料遭訴…周玉蔻誹謗張淑娟不認罪 法官要傳她作證75分鐘

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

媒體人周玉蔻蔡玉真2022年烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴「滾床單」被訴，台北地院今傳喚周、蔡出庭，蔡認罪，周不認罪；周聲請傳喚台北市「玖尹」餐廳經理Ｄebbei戴芝蕙作證，證明有消息來源。

周玉蔻會聲請傳喚戴芝蕙，是她自始認定有關張淑娟的緋聞訊息，是在某一「消息來源餐會」中聽聞，因有消息來源、無真實惡意，所以做無罪答辯。

據了解，周玉蔻心中認知的餐會發生時間是2021年4月18日中午，地點在台北市伊通街的「玖尹」新派中式餐酒館B1。

餐會由薇閣中學董事長李傳洪召集，戴芝蕙是陪客，座上賓有筆名「司馬文武」的國防安全研究院諮詢委員江春男、新光集團保安長馬振華夫妻、新新聞前黃姓記者、台灣大學許姓教授夫妻、李傳洪的王姓與蔡姓特助、王姓攝影師，以及名嘴蔡玉真，事實上，周玉蔻曾遞狀想傳喚江春男，今天捨棄。

法官准許傳喚戴芝蕙，訂明年2月27日上午開庭，由檢察官、周玉蔻各詰問戴女30分鐘，蔡玉真也表示要詰問戴女15分鐘。

蔡玉真的律師洪曼馨表示，蔡玉真疏於查證，對張淑娟所受傷感到後悔，也因案退出媒體圈；洪說，蔡玉真不敢奢求原諒，但希望透過認錯不再讓輿論造成二次傷害，盼還有彌補的機會，希望可移付調解。

張淑娟今天以被害人身分出庭，庭後表示，周玉蔻做媒體快50年的人，睜著眼睛說瞎話，這樣子凌遲一個人，她很心疼中華民國，第四權與媒體人可以誹謗別人、用舌頭殺人還可以賺錢，她的每一分錢都是自己打工賺來請律師的，「為什麼周玉蔻可以這麼多年霸凌這麼多人？」

2022年9月26日，張淑娟不滿周、蔡在民視「辣新聞」節目及臉書發文，指她是台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴的「緋聞案女主角」，在立委王鴻薇陪同下對2人提告。

檢方調查時，周、蔡稱2021年4月18日她們在某餐廳吃飯，聽到曾擔任晶華酒店VIP訂房主管的戴芝蕙提過此事，不過，戴女作證卻稱，不曾替張淑娟訂房，不但未曾提過此事，且晶華酒店也未保存訂房資料。

檢方認定，周玉蔻、蔡玉真擅自發表不實言論，且任意散布張淑娟的姓名、婚姻、照片，違法事證明確，2人以「擠牙膏」方式特定張淑娟身分，炒熱議題並博取社會關注，依加重誹謗、個資法起訴她們，法院審查庭中周玉蔻不認罪，移一般庭審判。

周玉蔻今天出庭。記者王聖藜／攝影
周玉蔻今天出庭。記者王聖藜／攝影
張淑娟今天出庭。記者王聖藜／攝影
張淑娟今天出庭。記者王聖藜／攝影

周玉蔻 張淑娟 蔡玉真

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