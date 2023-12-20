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面對外界對強制處分疑義 台南地院將制訂標準作業程序

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南地檢署追查一起泰達幣詐騙案，向地院聲押禁見11名被告，全被法官駁回，檢警質疑被告傳教戰守則給群組成員應對檢警詢問，有串證之虞，且本月1日高分院發回更裁，台南地院定20日召開羈押期，也引發討論。今天更裁11人全聲押禁見，地院也對外界疑義提出說明。

台南地院指出，有關庭期部分，本案12月1日(周五)發回本院時為夜間，分案後，承審法官參酌被告人數達11名，加計辯護人人數近達20人，且所在地分散在中北部，均無台南市住居所，難以指揮法警送達並立即開庭。

隔日為假日，為整體同日訊問一併考量是否羈押，酌量郵務往來時間及可能有寄存送達，傳票需預留10日合法生效期間，被告如事後無故不到庭，在合法送達前提下才能依法進行拘提等情，斟酌再三，承審法官才訂於今日進行調查庭，以符合刑事訴訟法程序保障的基本要求。

台南地院表示，今日調查庭期日，部分被告確實經寄存送達，寄存時間自本月7日、8日起算，倘先前未多方設想，倉促訂期，送達勢必無從合法，後續相關拘提也無法進行，甚且必須另訂數周後的開庭期日再送達，案件更生延滯 。

台南地院強調，經本次經驗，強制處分庭將盡速檢討，改進相關行政流程，在符合法律前提下，制訂標準作業程序，以彈性因應邇後此類案件進行，減少外界疑慮。

且依法官法定原則，分案時收案法官，依法應自行審理並裁定，此屬審判獨立內容，無法將案件任意交與其他法官審判，如同一般訴訟案件，分案時承審法官已定，需由該名法官審判，除非法定情形，不得恣意以行政權將案件分配予其他法官，避免司法行政操縱案件的疑慮，此與檢察一體原則不同。

台南地院指出，本院進行任何案件審理及決定，均是依據個案呈現證據資料及法律規定來判斷，其他與法無關因素不在法官考量之列。且依本院統計資料，111年12月至112年11月，本院就「詐欺洗錢防制法、組織犯罪條例」核准聲請通訊監察比例為百分之82.8、聲請羈押准許比例為百分之88.1，均高於其他一級法院。

台南地院強調，經本次經驗，強制處分庭將盡速檢討，改進相關行政流程，在符合法律前提下，制訂標準作業程序，以彈性因應邇後此類案件進行，減少外界疑慮。圖／本報資料照
台南地院強調，經本次經驗，強制處分庭將盡速檢討，改進相關行政流程，在符合法律前提下，制訂標準作業程序，以彈性因應邇後此類案件進行，減少外界疑慮。圖／本報資料照

台南 刑事訴訟 詐騙 泰達幣 詐欺 洗錢

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