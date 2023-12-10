不滿對方和異性聯繫…男醋勁大發揮刀砍越籍前女友 遭判賠百萬

屏東楊姓男子不滿前女友越南籍阮姓女子與其他異性頻繁聯繫，盛怒之下在去年凌晨持22公分長的西瓜刀，夥同友人洪男衝到阮女上班的小吃部砍人，他不顧對方逃竄躲藏，踹開包廂房門數次揮刀，造成她頭、頸、肩等多處撕裂傷，所幸送醫救治無大礙，遭逮楊、洪2人各依殺人未遂罪、幫助犯傷害罪，分別處6年及6月徒刑，還需賠償阮女110萬多元，可上訴。

判決書指出，楊男認為阮女與其他異性頻繁聯繫而心生不滿，去年6月凌晨3點左右夥同友人洪男，並攜帶刀刃22公分、寬度6公分的鋒利西瓜刀，搭乘計程車到阮女上班的小吃部，看見阮女就立刻拿刀追趕對方，並衝破阮女躲藏的包廂房門，朝對方頭、頸、肩等部位砍殺，並大聲咆哮。

楊男3次揮刀砍殺，造成阮女右側頭部撕裂傷9公分、右肩撕裂傷3公分、7公分、6.5公分、16公分及左肩至鎖骨撕裂傷10公分、2公分等傷害，經小吃部老闆及友人阻止並報警遭逮，而阮女送醫救治撿回一命。

阮女嫁至台灣已10多年，與前夫育有1女，離婚後在小吃部擔任服務生。她事後向法院提出侵權行為損害賠償，要求楊男賠償醫療費9萬9684元及看護費9600元，且她肉體及精神上均備感痛苦，再要求賠償慰撫金100萬元，合計求償110萬9284元。

民事庭審酌，阮女休養期間由親屬看護，雖無現實支付看護費，仍應認阮女受有相當看護費之損害，得請求賠償，且阮女所受傷勢嚴重，均集中在人體重要部位，危及生命，不論在肉體或精神上，阮女均必感到相當痛苦，再考量兩者的身分、地位及經濟等狀況後，判楊男應賠償110萬9284元，可上訴。