快訊

林智堅發文了！喊新竹要大車站 否則大新竹輕軌會延誤

Bug訂單「全數認帳」後反悔…飯店不認全取消 北市消保官說話了

8人生死未卜！美軍魚鷹機墜日外海 發現疑似殘骸及3名機組員

自投羅網？拿假美鈔到銀行換 背包客喊冤遭掉包判無罪

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓男子熱愛旅遊，回台持剩餘的美元、歐元到銀行兌換新台幣，被驗出6張面額百元的美鈔是偽造，且編號均相同、角落印有「COPY」字樣，被檢方依偽造有價證券罪嫌起訴，張喊冤不知情，懷疑赴柬埔寨遭人掉包；法院認為，若張有意矇騙應不至於拿到專業銀行，判他無罪，可上訴。

檢警調查，張男不詳時間、地點取得6張面額100元的美鈔，今年3月23日竟拿到西屯區玉山銀行的分行要兌換成新台幣，陳姓行員當場驗鈔發現這6張美鈔編號均相同，且都是偽鈔隨即報警，檢方偵結依偽造有價證券罪嫌起訴他。

台中地院審理時，張男坦承拿美鈔去兌換新台幣，但矢口否認犯行，辯稱他真的不知道這些錢是哪裡來的，可能是他去柬埔寨消費時，錢包有離開身上，當時被偷換的，去銀行要兌換前也沒先檢查，不知道是偽鈔，認為沒有主觀犯意。

張的辯護人則說，張男是一般人民，沒有辨別偽鈔的真偽能力，且本案美鈔號碼都相同，若張明知這是偽造的，要掩飾犯行應會一次一次，或一張一張夾在其他真實美鈔中兌換，以此避免被查獲風險。

辯護人說，張男除了交付美元偽鈔，當時另有兌換歐元，更何況他是把這些美元、歐元存入自己外幣帳戶，加上扣案的美鈔上都印有「COPY」字樣，若張明知是偽鈔，理應不會跑到銀行這種有驗鈔機、專業行員等檢驗能力非常強的機構兌換，而是走地下匯兌管道。

辯護人也主張，依張男出入境紀錄，他確實是熱愛旅遊的背包客，有去過柬埔寨等國家，的確可能消費時被掉包遭塞入假美元到包包內，且張所得稍高於一般大眾，也非不務正業之人，請求判無罪。

銀行行員證稱，張男當天要將美元、歐元兌換成新台幣，後因匯率因素改請求存入外幣帳戶，並稱是旅遊剩餘、機場退稅所得，近期去過柬埔寨、義大利和菲律賓，結果驗鈔機剔除其中6張美鈔，確認是偽鈔。

法院認為，張若有意拿偽鈔矇騙，應不會持如此明顯的偽鈔行使，使銀行人員輕易察覺，認為他是否明知6張美鈔是偽造，仍持以行使的意思，尚有合理懷疑存在，判他無罪。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

台幣 柬埔寨 義大利 地下匯兌 背包客 機場

延伸閱讀

王忠義涉弒母詐保案 更三審判無罪確定理由出爐

王忠義涉弒母詐保案審6年...更三審今再逆轉！判無罪確定

花750萬買BMW X6 M修不好　汎德展銷中心前吊貨櫃抗議挨告判無罪

台男柬埔寨遭槍殺案傳3台人涉案 主謀、槍手已逃回台

相關新聞

錢櫃大火6死案 20年資歷火調專員作證：當時消防設備全部失靈

錢櫃KTV台北林森店3年多前大火造成6死67傷，錢櫃董事長練台生多人被訴。台北地院今天傳喚台北市消防局林姓女火調專員作證...

統一告YouTuber重製影片「超商浩克」損害商譽 檢方不起訴理由曝光

今年5月，一名朱姓健身教練至桃園的統一超商消費時，情緒失控，打傷員警，網路流傳事件側錄影片，引發熱議。YouTuber「...

自投羅網？拿假美鈔到銀行換 背包客喊冤遭掉包判無罪

台中張姓男子熱愛旅遊，回台持剩餘的美元、歐元到銀行兌換新台幣，被驗出6張面額百元的美鈔是偽造，且編號均相同、角落印有「C...

王忠義涉弒母詐保案 更三審判無罪確定理由出爐

南投縣男子王忠義被檢方指控，因欠下卡債，涉以假投保、真詐財方式，在2014年8月間，將母親壓入溪流內，使其溺斃，此案一審...

男劈腿...2女吵不休 她罵「小三」被嗆：你複製不了我的氣質跟優雅

蕭姓女子和張姓男子交往6年，卻意外得知張男劈腿余姓女子，不滿之餘，傳訊給余女胞妹、女兒，指余女介入她與張男感情成為「小三...

船長走私上噸毒品 妻幫助未遂獲緩刑...律師看法不同

船長林志吉、妻子莊女等5人今年4月間涉自大陸鐵殼船接駁上噸安非他命、K他命共46袋，經海巡在高雄外海攔截，法官認林一犯再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。