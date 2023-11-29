自投羅網？拿假美鈔到銀行換 背包客喊冤遭掉包判無罪

台中張姓男子熱愛旅遊，回台持剩餘的美元、歐元到銀行兌換新台幣，被驗出6張面額百元的美鈔是偽造，且編號均相同、角落印有「COPY」字樣，被檢方依偽造有價證券罪嫌起訴，張喊冤不知情，懷疑赴柬埔寨遭人掉包；法院認為，若張有意矇騙應不至於拿到專業銀行，判他無罪，可上訴。

檢警調查，張男不詳時間、地點取得6張面額100元的美鈔，今年3月23日竟拿到西屯區玉山銀行的分行要兌換成新台幣，陳姓行員當場驗鈔發現這6張美鈔編號均相同，且都是偽鈔隨即報警，檢方偵結依偽造有價證券罪嫌起訴他。

台中地院審理時，張男坦承拿美鈔去兌換新台幣，但矢口否認犯行，辯稱他真的不知道這些錢是哪裡來的，可能是他去柬埔寨消費時，錢包有離開身上，當時被偷換的，去銀行要兌換前也沒先檢查，不知道是偽鈔，認為沒有主觀犯意。

張的辯護人則說，張男是一般人民，沒有辨別偽鈔的真偽能力，且本案美鈔號碼都相同，若張明知這是偽造的，要掩飾犯行應會一次一次，或一張一張夾在其他真實美鈔中兌換，以此避免被查獲風險。

辯護人說，張男除了交付美元偽鈔，當時另有兌換歐元，更何況他是把這些美元、歐元存入自己外幣帳戶，加上扣案的美鈔上都印有「COPY」字樣，若張明知是偽鈔，理應不會跑到銀行這種有驗鈔機、專業行員等檢驗能力非常強的機構兌換，而是走地下匯兌管道。

辯護人也主張，依張男出入境紀錄，他確實是熱愛旅遊的背包客，有去過柬埔寨等國家，的確可能消費時被掉包遭塞入假美元到包包內，且張所得稍高於一般大眾，也非不務正業之人，請求判無罪。

銀行行員證稱，張男當天要將美元、歐元兌換成新台幣，後因匯率因素改請求存入外幣帳戶，並稱是旅遊剩餘、機場退稅所得，近期去過柬埔寨、義大利和菲律賓，結果驗鈔機剔除其中6張美鈔，確認是偽鈔。