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軍品頻頻遺失 立委：軍用廢品應速報廢

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

近期傳出官兵盜賣刺針飛彈發射筒，引發社會恐慌，民眾黨邱臣遠30日於立法院痛斥，該事件不僅影響民眾信心，還會波及國際友人的支持。民進黨立委王定宇也指出，本次刺針飛彈發射筒為軍用廢品，呼籲軍用廢品應立即銷毀成不可辨認的狀態，不僅減少行政盤點作業，就算外流也不至影響社會安寧。

盜賣影響國際觀感

近期傳出海軍陸戰66旅官兵涉盜賣刺針飛彈發射筒事件，民眾黨立委邱臣遠質詢說，該事件讓民眾對國軍軍紀、信心產生質疑，也擔憂恐軍武會落入恐怖份子之手。

國防部長邱國正備詢時道歉說，「（該事件）造成大家紛擾、對國軍沒有信心，不是大家所樂見」。他強調，這件事情不能怪基層，因為基層剛到部隊，很多事情還搞不清楚，所以需要靠中高層進行教育，包括官校教育訓練，並以實際狀況擺進去，並加強部隊督考。

邱臣遠指出，台灣軍紀鬆散，是否會影響到國際友人對我國支持、影響美國軍購態度？邱國正承認稱，「的確，雖然不是直接影響到軍購，但還是會有影響，這不可否認」。

廢品應立即銷毀

王定宇指出，針對近期海軍陸戰66旅官兵使用過的刺針飛彈發射筒屬於是軍事廢品，如今傳出盜賣的狀況，請教原本軍用廢品會如何處置？後勤參謀次長陳道輝回應說，會到廢品庫。王定宇質問，「會不會被賣到？」陳道輝回應說，要先進行拆解與銷毀，才能販售給指定合作的廠商。

王定宇質疑，這些軍用廢品在銷毀前都放在廢品庫，需不需要盤點？陳道輝回應，會盤點，但不會向軍械彈藥一樣每天盤點。王定宇擔憂指出，現在基層士兵行政業務過於繁重，導致許多盤點流程流於形式。

王定宇呼籲，一旦軍事用品使用完畢，就應立即進行報廢，分解到不可辨認的鐵片等狀態，不僅能省去盤點的作業，就算流出去也不會危害到社會與軍律，以降低行政作業的耗能，盼由國防部回去研究。邱國政僅回應：「是」。

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王定宇 飛彈 邱臣遠

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