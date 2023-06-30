博弈上櫃公司泰偉董座重訊前買19張股票 涉內線交易被起訴

台灣第1家上櫃博奕股票公司、泰偉電子董事長兼總經理楊南平，於2019年7月份與中國大陸的紫光軟件系統公司合作，於同月17日簽署合作備忘錄、23日公布簽署合作備忘錄消息。不過，楊南平涉嫌內線交易，買進共19張股票而後未賣出，未現實得利8萬7664元。台北地檢署今偵結，依涉嫌違反證券交易法起訴楊南平，審酌他已坦承犯行、願繳回犯罪所得，檢方建請法院減輕其刑。

據了解，泰偉公司和紫光公司於2019年7月17日簽署合作備忘錄，計畫開發中國大陸福利彩票全國性新系統，由泰偉公司提供技術支援。泰偉公司於同月23日在公開資訊觀測站公布簽署合作備忘錄的重大消息。

起訴書指出，楊南平基於董事長兼總經理職位之便，獲悉資訊，公布簽署合作備忘錄合作消息的未公開前及公開後18小時內，於同月18日及19日分別購買10張及9張股票，涉嫌內線交易。直到今年1月13日未賣出，未現實得利8萬7664元。