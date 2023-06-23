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赴北檢告發賴清德等10人造謠餵毒 侯漢廷嗆「何時道歉？」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
台北市議員侯漢廷今早到台北地檢署，告發民進黨總統參選人賴清德、立委蘇巧慧等10人散布餵毒謠言，違反選罷法及社會秩序維護法。記者李隆揆／攝影
台北市議員侯漢廷今早到台北地檢署，告發民進黨總統參選人賴清德、立委蘇巧慧等10人散布餵毒謠言，違反選罷法及社會秩序維護法。記者李隆揆／攝影

新北市日前鬧出幼兒園餵藥案風波，後續孩童未檢出苯巴比妥或BZD等安眠藥成分，證實烏龍；台北市議員侯漢廷今早到台北地檢署，告發民進黨總統參選人賴清德、立委蘇巧慧等10人散布餵毒謠言，違反選罷法及社會秩序維護法。

侯漢廷說，餵藥風波期間，賴清德情節最惡劣，當6月10日檢方說明「彩虹藥水」是感冒藥水，賴6月18日仍誣指學童被餵藥是不良事件、孩童有戒斷症狀等，賴的發言人也曲解幼童尿檢報告，被非營利的是時查核中心澄清打臉。

民進黨人士散布謠言、煽動炒作造成人心惶惶，使家長及教保人員喪失信任、互相對立，使教保員不願對孩童餵藥，造成社會動盪，已違反社會秩序維護法；相關謠言也有使國民黨總統參選人侯友宜不當選之虞，有違反總統副總統選舉罷免法之嫌，所以今早10時向北檢告發。

侯漢廷說，就算案件最後不起訴，「我就是要讓你出律師費，為自己的錯誤負責」；並強調，人而無信，不知其可，造謠者擔任政客，是台灣的墮落，若民進黨有臉，就該主動道歉謝罪並退選，以示負責，呼籲今起每位民眾遇到造謠者，都可追問「何時道歉、何時退選？」

台北市議員侯漢廷今早到台北地檢署，告發民進黨總統參選人賴清德、立委蘇巧慧等10人散布餵毒謠言，違反選罷法及社會秩序維護法。記者李隆揆／攝影
台北市議員侯漢廷今早到台北地檢署，告發民進黨總統參選人賴清德、立委蘇巧慧等10人散布餵毒謠言，違反選罷法及社會秩序維護法。記者李隆揆／攝影
台北市議員侯漢廷今早到台北地檢署，告發民進黨總統參選人賴清德、立委蘇巧慧等10人散布餵毒謠言，違反選罷法及社會秩序維護法。記者李隆揆／攝影
台北市議員侯漢廷今早到台北地檢署，告發民進黨總統參選人賴清德、立委蘇巧慧等10人散布餵毒謠言，違反選罷法及社會秩序維護法。記者李隆揆／攝影

巴比妥 幼兒園 侯漢廷 賴清德 蘇巧慧 選罷法

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