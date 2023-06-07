控警壓制逮捕受傷 律師卻給錯建議害他民事、國賠都落空

高雄黃姓男子2019年11月22日晚間下班回家，碰到路邊臨檢不配合，被警方依現行犯逮捕，因不滿警方執法害他受傷，聽從律師建議「告民事訴訟比較快，跟機構反應沒結果」，結果民事訴訟被法院認為警察屬公務員，應走國賠程序駁回；黃男接著提國賠，最後因請求權時效超過2年，國賠也敗訴，討不到「公道」。

黃男2019年11月22日深夜11點下班回家，在楠梓區加昌路遇到楠梓分局員警，被張姓員警攔停，他按要求出示身分證，張男卻跟其他人聊天、說笑，他反應後，卻被張男吼「我是警察吶」，想要打1999市民電話申訴，還被張男阻止。

黃男不滿，指控張男趁他打電話時扯掉他安全帽，還把頭壓在路上，抓住手銬拖行約4公尺，害他受傷沒辦法到清潔隊上班。

黃男為了求償，找了律師諮詢，律師主張「打行政訴訟或民事訴訟比較快，跟機構反應是沒有結果的」，因此黃男先走民事訴訟途徑，包含工作損失、精神慰撫金等，向張姓員警索賠50萬元。

去年4月，橋頭地院簡易庭審理後，認為張姓員警是依法執行的公務員，黃男若因為員警執勤時權益受到侵害，應走國賠程序，而非民事訴訟，以他請求無理由，駁回他的聲請，訴訟吞敗後，同年5月，黃男再提國賠聲請，包含工作損失、醫藥費等，合計向警方求償200萬元。

楠梓警分局則反駁，稱當時黃男不配合臨檢，還故意推擠張姓員警，當時執勤時，員警執法符合警察職權行使法規定，沒有超過比例原則，何況黃男是去年5月5日才提國賠，早超過2年請求權時效。

橋頭地院審理時，法官認為黃男在2019年11月23日凌晨製作筆錄，也就是當天就知道自己受傷，因此國賠請求權時效應從當天起算，直到2021年11月23日為止。