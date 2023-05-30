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重視社會弱勢族群權益 台大法律特聘教授陳忠五獲大法官提名

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導
台大法律學院特聘教授陳忠五。圖／聯合報系資料照片
台大法律學院特聘教授陳忠五。圖／聯合報系資料照片

蔡英文總統今公布提名最高法院審判長蔡彩貞、監察院秘書長朱富美、台大法律學院特聘教授陳忠五、律師尤伯祥，立法院將在臨時會期間審查大法官人選並投票。

陳忠五現職為台大法律學院特聘教授，同時也是法國巴黎第一大學法學博士、《台灣法律人》法學雜誌召集人。他的專長領域為契約法、民事責任法、消費者保護法。曾在黨產會研討會表示，現在是加速轉型正義時刻，黨產追討對於被追討的政黨及附隨組織，有助早日對財產重新規劃，恢復正常的政黨競爭，該還就還，不該還的就保障財產。

陳忠五自幼在彰化田尾成長，畢業於台大法律學系法學士及法律學研究所法學碩士、法國巴黎第一大學私法學研究所法學博士。1987年曾任律師，協助美商在台灣抓仿冒品，經常與警方一起查緝家庭式工廠，向廠商求償。然而律師工作帶給陳忠五相當大的衝擊，他不忍看到社會中的弱勢族群成為受懲罰的對象。於是1年後，陳忠五辭去律師工作，負笈留法取得博士學位，1997年開始在台大法律學院任教至今，2011年起獲聘台大特聘教授。

陳忠五相當重視社會弱勢族群的權益。他曾說，弱勢並非只是社會底層的人，而是依據特定結構下，人與人的關係判斷。陳忠五過去參與推動強制汽車責任保險法，強制行車人投保，避免事故中的加害人無力賠償，造成受害者求助無門，修訂法規能給予被害人基本的保障。

台大 律師 黨產會 大法官

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