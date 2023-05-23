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她辱罵陸籍店員「大陸妹滾回去」 檢察官：不算公然侮辱

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

劉姓女子去年11月到新北市中和區一間小吃店用餐，與卓姓陸籍女店員發生口角，朝對方潑熱湯並罵「大陸妹，滾回大陸去」，被卓女提告；新北地檢署認為「大陸妹」客觀上僅表示女子從大陸來台，無貶損之意，又「滾」雖足令卓女感到不快，但難以認定屬於侮辱言詞，予以不起訴；但卓女因被湯灑到造成燙傷，依傷害罪起訴。

檢方調查，劉女去年11月1日晚間近9時到新北市中和區一間小吃店用餐，因故與卓女起口角，她將熱湯朝卓女潑灑並罵「大陸妹，滾回大陸去」，造成卓女燙傷，熱湯又灑到店內販售的小菜，被對方提告傷害、毀損與妨害名譽

劉女坦承她有以熱湯潑灑卓女造成她燙傷，但稱她沒有毀損意圖，稱「當時氣頭上沒想那麼多」，並說她沒有意圖侮辱卓女，稱「是講大陸妹在這裡工作很不容易，因為她故意煮很鹹，我有講滾回大陸去」。

檢方認為，「大陸妹」一詞專指從中國大陸出來的年輕女子，雖多有輕蔑之意，但客觀上僅表示該女子從大陸來台、非台灣出生，實無貶損該女，應僅是出生地區別，如同以往台灣社會「本省人｣、「外省人」之別，又族群認同屬於個人內在感受，每個人對於以族群命名之稱呼觀感本就未必相同，好比現今社會有以「台客」形容穿著鄉土之人，若以此觀點考量或有貶意，但亦有人自豪形容自己「台」。

綜上所述，檢方認為「大陸妹」是中性稱呼，且卓女確實來自大陸，難以認定構成侮辱，另外「滾」多表示喝斥之意，依客觀社會通念不構成足以貶損人格評價用語，因此不起訴處分，但因熱湯確實造成卓女燙傷、價值共450元小菜毀損，檢方依1行為觸犯兩罪為想像競合犯，從重傷害罪起訴。

劉女因與陸籍女店員卓女起口角爭執，朝對方辱罵「大陸妹滾回大陸去」又潑灑湯，新北地檢署認為「大陸妹」與「滾」不構成公然侮辱，但潑熱湯涉及傷害，依傷害罪起訴。聯合報系資料照
劉女因與陸籍女店員卓女起口角爭執，朝對方辱罵「大陸妹滾回大陸去」又潑灑湯，新北地檢署認為「大陸妹」與「滾」不構成公然侮辱，但潑熱湯涉及傷害，依傷害罪起訴。聯合報系資料照

傷害罪 提告 潑熱湯 妨害名譽

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