德國交換生「一見鐘情」收養三腳小黑 近況曝光

來自德國22歲Lina去年到新北市平溪旅遊，對當地社區犬小黑「一見鍾情」，即使小黑只有3條腿，仍堅定要把小黑帶回德國一起生活。如今小黑已赴德國生活，動保處近期追蹤時，Lina回傳小黑的生活照，小黑在大片草地上愜意散步的樣子十分幸福。

小黑在十分居住2年，是當地社區犬，由居民及全家超商店員都會照顧餵養，去年7月小黑被通報受傷，研判是被車撞或是被夾傷，緊急帶回動保處手術切除左後腿，待恢復健康後送回十分安置。後遇見德國交換生Lina，她決心將小黑帶回德國飼養，動保處幫小黑疫苗注射、晶片登記，協助小黑過海關檢疫。

動保處說，出發當日動保處獸醫師也到桃園機場，協助Lina完成出境檢疫程序，並目送小黑登機，人與狗橫跨近一萬公里的緣分，讓所有在場見證的人感動不已。近期認養追蹤時Lina說，小黑在德國適應得很好，生活很愜意，並回傳小黑開心在德國森林漫步的幸福生活照片。

參與協助小黑的獸醫師林蔡祿說，帶寵物出國要做足準備，除準備出入境國家海關檢疫文件，出國前也需事先跟航空公司通報；且寵物長途飛行也是一大課題，首先要適應登機運輸籠的環境，建議飼主在搭機前幾日讓寵物習慣長時間待在籠內，放入熟悉氣味的毛巾或玩具，舒緩情緒；也建議飼主諮詢獸醫師，透過安定藥物輔助度過緊迫飛行時間；並準備滾珠式飲水器，讓寵物在航程中自行補充水分。