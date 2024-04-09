快訊

「天狗吞日」後3星座好運到！射手家庭是財庫、處女接正財、第一名要加薪了

通報人數暴增至82例！王品初瓦、嚮辣疑似食物中毒 初步檢驗出爐

東港船長終回家...吃豬腳麵線還原失聯過程：我沒做壞事啦！

德國交換生「一見鐘情」收養三腳小黑 近況曝光

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北動保處人員到桃園機場協助Lina完成小黑（改名為Sammy）出境檢疫程序等事項。圖／新北動保處提供
新北動保處人員到桃園機場協助Lina完成小黑（改名為Sammy）出境檢疫程序等事項。圖／新北動保處提供

來自德國22歲Lina去年到新北市平溪旅遊，對當地社區犬小黑「一見鍾情」，即使小黑只有3條腿，仍堅定要把小黑帶回德國一起生活。如今小黑已赴德國生活，動保處近期追蹤時，Lina回傳小黑的生活照，小黑在大片草地上愜意散步的樣子十分幸福。

小黑在十分居住2年，是當地社區犬，由居民及全家超商店員都會照顧餵養，去年7月小黑被通報受傷，研判是被車撞或是被夾傷，緊急帶回動保處手術切除左後腿，待恢復健康後送回十分安置。後遇見德國交換生Lina，她決心將小黑帶回德國飼養，動保處幫小黑疫苗注射、晶片登記，協助小黑過海關檢疫。

動保處說，出發當日動保處獸醫師也到桃園機場，協助Lina完成出境檢疫程序，並目送小黑登機，人與狗橫跨近一萬公里的緣分，讓所有在場見證的人感動不已。近期認養追蹤時Lina說，小黑在德國適應得很好，生活很愜意，並回傳小黑開心在德國森林漫步的幸福生活照片。

參與協助小黑的獸醫師林蔡祿說，帶寵物出國要做足準備，除準備出入境國家海關檢疫文件，出國前也需事先跟航空公司通報；且寵物長途飛行也是一大課題，首先要適應登機運輸籠的環境，建議飼主在搭機前幾日讓寵物習慣長時間待在籠內，放入熟悉氣味的毛巾或玩具，舒緩情緒；也建議飼主諮詢獸醫師，透過安定藥物輔助度過緊迫飛行時間；並準備滾珠式飲水器，讓寵物在航程中自行補充水分。

另外，動保處透過官方臉書及IG拍攝認養影片，提升收容動物曝光度，近5年從新北市動物之家直接認養到國外的米克斯有3隻，分別到加拿大、美國及澳洲，也有民眾協助帶出到國外認養的案例，未來將持續推動跨國認養。

Lina回傳小黑（改名為Sammy）在德國近況。圖／新北動保處提供
Lina回傳小黑（改名為Sammy）在德國近況。圖／新北動保處提供
Lina回傳小黑（改名為Sammy）在德國近況。圖／新北動保處提供
Lina回傳小黑（改名為Sammy）在德國近況。圖／新北動保處提供
新北動保處人員到桃園機場協助Lina完成小黑（改名為Sammy）出境檢疫程序等事項。圖／新北動保處提供
新北動保處人員到桃園機場協助Lina完成小黑（改名為Sammy）出境檢疫程序等事項。圖／新北動保處提供

德國 獸醫師
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

一眼就愛上 德籍女認養三腳狗小黑成佳話

把波蘭當宜蘭 她花費7.5萬元歐洲自助行12天達陣

德工業生產 優於預期

上傳首支影片！不顧安全疑慮 德國總理蕭茲加入TikTok

相關新聞

德國交換生「一見鐘情」收養三腳小黑 近況曝光

來自德國22歲Lina去年到新北市平溪旅遊，對當地社區犬小黑「一見鍾情」，即使小黑只有3條腿，仍堅定要把小黑帶回德國一起...

罕見「絕美墨狐」公園現蹤！百萬人朝聖：30年來第一次見 專家卻搖頭曝悲慘真相

有民眾在公園直擊超漂亮黑色狐狸，該狐狸全身上下的毛皮呈現黑墨色，在陽光下十分閃耀，狐狸本身個性不怕生還相當親人，吸引不少網友朝聖，連當地人都說睽違30年第一次見到黑狐狸，但專家卻警告不要隨便亂碰。

黑狗出門散步「慘遭8+9烏鴉天天丟屎轟炸」！飼主受夠了出奇招反制下場出爐

一名飼主帶自家愛犬到社區中庭遛狗，卻連連遇上烏鴉刻意丟屎攻擊，搞得一人一狗臭不可聞，飼主被搞到受不了想出奇招反擊，沒想到狀況竟然越演越烈。

重病汪被宣判只剩幾周能活！飼主完成吃貨愛犬遺願「讓牠狂嗑炸雞」奇蹟竟發生了

一名網友的愛犬被獸醫診斷出嚴重腎衰竭，壽命剩不到幾周而已，飼主一家捨不得讓狗狗安樂死，決定在愛犬所剩不多的時間內讓牠自己選擇想吃跟愛吃的食物，幾乎天天給牠吃炸雞，沒想到狗狗竟奇蹟多活3年才去了彩虹橋。

街上驚見「大膽阿金妨礙公務」搶工作犬玩具！真相曝光百萬人看傻：牠不是警犬

到底是怎麼回事？一名路人在街上拍下奇怪的畫面，只見一隻警犬竟然再跟一隻黃金獵犬當眾搶玩具，兩隻狗狗誰也不讓誰，吃到對方口水也完全不在乎，不少網友打趣說「阿金這樣是不是一種妨礙公務」。

貓咪抗拒洗澡、聽到吹風機就逃怎麼辦？專家教「佛系減敏法」讓洗貓現場不再失控

貓咪是很愛乾淨的動物，還需要幫貓咪洗澡嗎？如何讓貓咪不那麼抗拒洗澡呢？本次《寵物部落》專訪到HowCat貓咪訓練師小咪老師，針對這個常見的問題進行詳細的解析。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。