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寶林和食品中毒案很不一樣 游淑慧：僅3月20日沒狀況

寶林茶室食安風暴擴大 蔣萬安：北市再增2例

杯弓蛇影！彰化1醫師麵攤吃粄條全身虛弱 憂與米酵菌酸有關急通報

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
中央檢出的米酵菌酸毒素，易存在於變質米食製品和腐壞洋蔥。記者簡慧珍／攝影
中央檢出的米酵菌酸毒素，易存在於變質米食製品和腐壞洋蔥。記者簡慧珍／攝影

彰化縣一名醫師本（3）月21日食用乾粄條後胃不舒服、全身無力，幾乎睡一天才好轉，這兩天看寶林茶室食物中毒案，認為他吃的乾粄條可能有問題，昨晚通報彰化縣衛生局，衛生局相當重視，今完成案情初步了解，將稽查這家飲食攤。

謝姓醫師娘今表示，21日她和丈夫到員林市一家麵食攤購買乾粄條和乾麵當晚餐，她吃乾麵，丈夫吃乾粄條，回家不久後丈夫開始胃不舒服，身體逐漸虛弱，但沒噁心、嘔吐、腹瀉等食物中毒症狀，就早早休息，未料第二天醒來都沒改善就睡覺不看診。

謝姓醫師娘說，她覺得丈夫應該是吃壞肚子，症狀輕微，卻無從解釋為何全身虛弱，她買蓮霧和牛奶給丈夫食用，取代一般食物，丈夫吃完蓮霧覺得精神好一點，又繼續睡覺，大概經過充分休息近一天，症狀明顯好轉，可是覺得整個胃和口腔都有一股麵食異味。

她又說，她和丈夫本來以為是食物不潔引起不舒服，看了寶林茶室食物中毒事件，她認為丈夫那天吃的粄條應該有問題，昨晚已通報衛生局，今天衛生局人員聯絡她，初判認為她丈夫的症狀跟米酵菌酸中毒不太像，但國內過去沒米酵菌酸中毒案例，仍不能完全排除，將稽查採樣這家飲食攤的粄條。

謝姓醫師娘表示，可能出包的粄條賣到全台各地，她建議衛生機關採樣化驗和趕快溯源稽查，也受理曾食用粄條等米食製品，發生不適症狀的民眾通報食用日期與地點，早日釐清不舒服原因，以免大家杯弓蛇影，直接衝擊米食產業。

寶林茶室 米酵菌酸 食物中毒

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