快訊

獨／偏激國三生為乾妹出氣犯命案 警曝郭生性格：常逞凶鬥狠

「飛機座位被坐走」旅客控返台班機重複開票 星宇航空致歉加強管理

國三男學生遭砍...「我們已做好準備」阿姨怒控：教唆的女生最可惡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公車內撐傘遮陽遭制止 高雄婦人下車反告司機罵她神經病

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄徐姓婦人今年6月4日早上搭乘公車出門，因太陽大車內又沒有窗簾，徐女在車內撐傘遮陽，卻被陳姓司機質問，事後徐女指控陳男罵她「神經病」提告，高雄地檢署偵結，因查無相關事證，不起訴司機。

今年6月4日上午9時許，徐女從三民區天祥一路站搭乘「168東」公車，當時正值夏天，太陽照進車內，因車上無窗簾，徐女便在車內撐起陽傘遮陽。

當時公車行經高雄女中站以後，陳姓司機發現徐女在車內撐傘，陳先質問徐女為何在車內撐傘後繼續行駛，結果事後反遭徐指控罵她「神經病」，被徐女向檢方提起妨害名譽告訴。

高雄地檢署偵辦時，檢方傳陳姓司機到案，陳稱當時僅勸徐女收起陽傘，對其他乘客比較好，只記得撐傘一事，其他細節不清楚，何況他還要開車，不可能跟徐女爭執陽傘這件事。

由於公車車內監視器影像已超過保存時間，遭到新影像覆蓋，加上車上僅有司機與徐女，並無其他乘客在場，檢方因查無司機侮辱事證，今偵結處分司機不起訴。

高雄市公車示意圖。圖／高市交通局提供
高雄市公車示意圖。圖／高市交通局提供

公車 妨害名譽 監視器

延伸閱讀

高雄港國際郵輪到港歷史新高 113年可望再破紀錄

詐團車手打算黑吃黑 見高雄婦交款金額作罷

影／高雄騎士闖紅燈直撞公車尾 安全帽毀一度失去心跳

高雄國軍工地爆工安意外 砂樁機倒塌壓中工人送醫不治

相關新聞

國三男學生遭砍...「我們已做好準備」阿姨怒控：教唆的女生最可惡

新北市某國中三年級15歲郭姓男學生昨天中午持彈簧刀刺傷楊姓男學生，導致楊生傷重命危經急救後仍與死神拔河中；自稱楊生阿姨的...

疑天冷心臟病發 保六總隊兩線二星警務員握佛珠陳屍寢室

就職於保六總隊的葉姓警務員，今天早上8點多被同仁發現陳屍寢室，救護員獲報趕抵確認他已沒有呼吸心跳，明顯死亡不送醫，警方勘...

公車內撐傘遮陽遭制止 高雄婦人下車反告司機罵她神經病

高雄徐姓婦人今年6月4日早上搭乘公車出門，因太陽大車內又沒有窗簾，徐女在車內撐傘遮陽，卻被陳姓司機質問，事後徐女指控陳男...

防校園喋血？第一線老師嘆輔導管教辦法太僵化 和社會搶學生

新北市某完全中學昨天發生校園喋血案件，一名剛出少觀所的郭姓國三男學生不滿同校同年級不同班的「乾妹妹」被嗆聲，竟持隨身攜帶...

影／耶誕夜台南轎車撞毀號誌燈 駕駛肇逃身分成迷引發議論

台南市新化區新化區中正路南區國稅局前昨晚耶誕深夜傳出一聲巨響，受到驚嚇住戶出門查看發現一輛轎車撞上路口號誌橫向占據車道、...

影／鴻海股票好便宜...台中翁被騙328萬 因一事報案

台中市陳姓老翁在今年6月間遇到一名女網友告知，有批低價鴻海股票欲出售，陳翁砸入328萬元後，遲未收到股票，對方告知需再繳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。