公車內撐傘遮陽遭制止 高雄婦人下車反告司機罵她神經病

高雄徐姓婦人今年6月4日早上搭乘公車出門，因太陽大車內又沒有窗簾，徐女在車內撐傘遮陽，卻被陳姓司機質問，事後徐女指控陳男罵她「神經病」提告，高雄地檢署偵結，因查無相關事證，不起訴司機。

今年6月4日上午9時許，徐女從三民區天祥一路站搭乘「168東」公車，當時正值夏天，太陽照進車內，因車上無窗簾，徐女便在車內撐起陽傘遮陽。

當時公車行經高雄女中站以後，陳姓司機發現徐女在車內撐傘，陳先質問徐女為何在車內撐傘後繼續行駛，結果事後反遭徐指控罵她「神經病」，被徐女向檢方提起妨害名譽告訴。

高雄地檢署偵辦時，檢方傳陳姓司機到案，陳稱當時僅勸徐女收起陽傘，對其他乘客比較好，只記得撐傘一事，其他細節不清楚，何況他還要開車，不可能跟徐女爭執陽傘這件事。