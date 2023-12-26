聽新聞
test
0:00 / 0:00
公車內撐傘遮陽遭制止 高雄婦人下車反告司機罵她神經病
高雄徐姓婦人今年6月4日早上搭乘公車出門，因太陽大車內又沒有窗簾，徐女在車內撐傘遮陽，卻被陳姓司機質問，事後徐女指控陳男罵她「神經病」提告，高雄地檢署偵結，因查無相關事證，不起訴司機。
今年6月4日上午9時許，徐女從三民區天祥一路站搭乘「168東」公車，當時正值夏天，太陽照進車內，因車上無窗簾，徐女便在車內撐起陽傘遮陽。
當時公車行經高雄女中站以後，陳姓司機發現徐女在車內撐傘，陳先質問徐女為何在車內撐傘後繼續行駛，結果事後反遭徐指控罵她「神經病」，被徐女向檢方提起妨害名譽告訴。
高雄地檢署偵辦時，檢方傳陳姓司機到案，陳稱當時僅勸徐女收起陽傘，對其他乘客比較好，只記得撐傘一事，其他細節不清楚，何況他還要開車，不可能跟徐女爭執陽傘這件事。
由於公車車內監視器影像已超過保存時間，遭到新影像覆蓋，加上車上僅有司機與徐女，並無其他乘客在場，檢方因查無司機侮辱事證，今偵結處分司機不起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言