南投小吃店河豚宴 1死8送醫

南投仁愛傳出食物中毒事件，一名洪姓男子將河豚料理成河豚魚肉湯及生魚片宴請親友，未料造成1死8送醫憾事。圖／民眾提供 南投縣仁愛鄉四十四歲洪姓男子前天收到友人贈送的河豚，做成生魚片、煮成肉湯請八名親友大快朵頤，昨天上午眾人陸續出現嘴巴、手腳麻痺無力等症狀，要找洪男一同就醫，卻發現他已倒臥家中失去意識。警消到場確認洪已死亡，檢警將解剖相驗釐清死因；另八人送醫留院觀察，均無生命危險。

據了解，洪男開小吃店，前天收到基隆友人贈送一隻河豚，晚間就煮成河豚魚肉湯、生魚片等，與八名親友共享，餐後眾人在昨天上午陸續出現嘴巴、手腳麻痺無力等症狀；九人中只有洪男吃生魚片，其餘八人僅吃魚湯嘗鮮。南投縣衛生局指出，這八人都住院觀察治療中。

衛生局長陳南松說，已派人採集食物等檢體化驗。警方昨報請檢察官、法醫相驗，後續將解剖死者確認死因。

衛生局表示，河豚種類眾多，辨別不易，食用風險大，且河豚毒素屬於神經毒素，不會因加熱而失去毒性，若食用中毒的潛伏期短，約十至四十五分鐘即有症狀，嚴重者恐有生命危險，因此避免食用河豚，絕對是保護自己的最佳方式。

台中榮總埔里分院內科醫師林青沅說，食用河豚的患者到院時均有身體虛弱、麻痺等症狀，因吃河豚中毒並無相關解毒劑，只能密切觀察有沒有併發症，所幸到院八人經補充水分治療，生命徵象及身體反應穩定。

林青沅表示，誤食河豚中毒輕則出現身體麻痺、難以坐立、頭部暈眩等不適，嚴重恐產生全身肌肉麻痺、橫膈膜無力導致呼吸衰竭、心臟衰竭等併發症，有死亡風險，只能緩解症狀、採支持性療法，必要時插管急救。

台灣急診醫學會常務理事吳肇鑫說，河豚和毒蛇的毒一樣，屬神經性毒，會讓橫隔膜的肌肉無力，沒有辦法上下收縮自然呼吸，若是有人吃了河豚中毒暫時無法送醫，可以用心肺復甦術急救嘗試維持呼吸。若能緊急送醫，醫師可採洗胃、催吐，並插管用呼吸器送氧，讓患者撐過代謝期，才能脫離險境甦醒。