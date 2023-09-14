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大直建案塌陷曝慘況 議員：受災戶淹水、損鄰範圍擴大

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

北市基泰大直建案塌陷案，昨晚市府和受災坍塌戶開說明會，討論安置等善後事宜。台北市議員陳怡君今表示，不只是大直街94巷部分單號房子下陷傾斜，基泰旁當時也被預防性撤離的社區住戶，也部分成受災戶，民房多處也嚴重龜裂及滲水，但基泰對他們不聞不問，誰來為他們向基泰求償。另外，議員柳采葳也發現，有單號房子的1樓已經淹水，無法收拾物品。

陳怡君指出，基泰損鄰範圍似乎擴大，當初被預防性撤離的部分社區住區，房子也因為基泰動工後，導致民房多處也嚴重龜裂及滲水的狀況，房門開闔也日漸困難，更嚴重的是牆壁水泥因脫落而露出鋼筋。

她說，從勘查影片可見，水從地下湧出，永遠擦不乾淨，牆壁水泥剝落見鋼筋，房內隔間門卡住、每層樓梯都有裂縫和地面下陷等狀況。

陳怡君說，受災戶回到現場協尋物品的時間不夠，昨天晚間會議上，許多受災戶砲轟市府決策簡直就是折磨民眾，有些長輩家住在五樓，收拾物品再搬上搬下，加上房屋傾斜行走時受阻礙，在短短的20分鐘內時間根本不夠！民眾怒批這不是搬家比賽。

柳采葳也公布影片，有單號房子的1樓已經淹水，無法收拾物品，住戶在屋內有如在水中行走，且家具、電器傾倒，散落一地。

台北市副市長李四川表示，會請公會的技師到現場做鑑定，會逐戶配合住戶的時間。至於滲水的部分，明天會找技師去了解現況；昨天受災戶地下室積水，初判應該是一開始在搶救災害時灌進去的水，今天會把水整個抽乾，讓住戶可以回去拿物品。

基泰損鄰範圍似乎擴大，當初被預防性撤離的部分社區住區，房子也嚴重龜裂及滲水的狀況。圖／ 議員陳怡君提供
基泰損鄰範圍似乎擴大，當初被預防性撤離的部分社區住區，房子也嚴重龜裂及滲水的狀況。圖／ 議員陳怡君提供
基泰損鄰案，有單號房的1樓已經淹水，無法收拾物品。圖／市議員柳采葳提供
基泰損鄰案，有單號房的1樓已經淹水，無法收拾物品。圖／市議員柳采葳提供

房子 北市 柳采葳

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