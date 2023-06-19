基隆幼教師拒絕餵藥 家長只給藥水未附簽名託藥單

基隆市長謝國樑今天表示，目前兒童相關業務分散在各局處，市府無法對兒童成長歷程進行全盤性政策整合。市府已在研議計畫成立兒童事務專責局處，以利妥善規畫相關政策，更加符合基隆父母及孩童的需求。

謝國樑今天會晤到基隆巡察的監察委員蘇麗瓊時，建議中央應針對公園遊具檢驗提供完善的核定機制，例如增加檢驗機構家數等，才更能滿足民眾生活需求與孩子遊樂的權益，建議監察院協助向有關部會反映地方需求。

談到兒童權益，謝國樑表示，市府現有的組織架構，缺乏兒童事務專責管理單位，相關業務分散各局處，無法進行全盤性政策整合。為了有效落實兒童福利，明年辦理市府組織改造時，研議成立以0到12歲為對象的兒童事務專責局處，妥善規畫兒童成長過程各項政策，符合基隆父母及孩童的實際需求。謝舉例，像目前主管兒童遊具的都市發展處公園管理科就會納入。

新北市私立幼兒園「餵藥疑雲」尚未釐清，中華民國幼教聯合總會呼籲幼兒「生病不入校、老師不餵藥」，暫時停止幼兒園及教保人員餵藥措施，引發各界關注。

謝國樑說，幼兒園疑餵藥案一定要查到水落石出，「如果餵藥都是問題，那不餵藥的問題，未來也會更大」。中央強打新北市，感覺新北市孤立無援，站在區域共好立場，他希望能盡一己之力關心新北市，並讓內心擔憂的家長稍微放心。