教師代餵藥反陷「無妄之災」 全教產：應釐清家長責任

近日新北市教保員疑似餵藥事件引發風波，多個縣市亦徹查幼兒園稽查不當情形。全國教育產業總工會接獲國小低年級教師反映，有家長要老師幫孩子餵藥，但若孩子飯吃太慢、匆忙放學，常忙到忘了中午餵藥，或孩子把藥置放於老師桌上，放學忘了帶回去，便引起家長不滿。全教產呼籲，藥物使用非教師專業，應回歸家庭管理，教育部應釐清家長責任，維護老師專業立場，別再讓餵藥成為無妄之災。

全教產理事長林碩杰表示，以過動症學生為例，中午放學前要再吃半顆藥物，老師每天需要拿藥給他們，若老師拒絕餵藥，家長不滿，時有抱怨老師服務不周。也有孩子早上在家該吃的藥，家長卻要孩子帶到學校來要求老師餵，明明是可在家吃完藥再來校，於是老師跟孩子溝通是否改為吃完藥再來校，家長得知後極不諒解，並到處告狀「老師餵個藥是會怎樣嗎？」

林碩杰也說，過去也有課間服藥，或是課堂中需服藥、點眼藥水的案例，老師常會因課務或班務耽誤時間，但家長要求的是抗生素等需準時服用之藥品，造成老師備感壓力，引起糾紛又遭責罵，甚至有的家長直接在聯絡簿上寫要求餵藥，老師還沒同意，藥就由孩子送過來了。

林碩杰也表示，不只國小低年級，也曾有高中老師表示，家長要求中午盯著學生吃感冒藥，老師告知高中生需學習自主，只提醒、不干涉，結果惹來家長不悅，說以前「國中小老師都會幫忙餵藥」。

林碩杰說，許多老師反映，為什麼家長該做的事情，卻要老師來做？老師有餵藥的義務？為避免產生餵藥之糾紛與法律問題，也讓老師專心班務，請教育部規範或建議家長勿委由老師餵藥。