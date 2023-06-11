新北某國中師爆性騷「疑吃案」教育局證實：最高罰15萬
性騷擾事件連環爆。新北市板橋區某國中7年級女班長，疑似遭該校生教組謝姓組長言語性騷擾，卻被教務處吃案。新北教育局說，經查該校通報確有延遲，校方知悉後已將老師調離現職，教育局將根據結果審議考核、裁處罰緩，最高可罰15萬元。
據了解，新北市板橋區某國中7年級女班長外型亮麗，人緣極佳。原該班生物老師請產假，由生教組長謝姓代理教師暫代，不料卻疑似對女班長言語性騷擾，包括要求女班長脫口罩給他看、作業指定由她轉交，讓女班長不堪其擾，甚至心生恐懼，隨後班導協助申訴至教務主任，卻疑似遭吃案，校方並未召開性平會，待班導再次向輔導室申訴，校方才知悉此事。
新北教育局說，經查該校在通報確有延遲，教育局已請學校依性平法將相關人員移送學校考核會處理，並將結果函送教育局審議考核及裁處罰鍰，並依性別平等教育法開罰，處3萬元以上至15萬元以下的罰鍰。
教育局說，校方5月25日已召開性平會，目前正進行調查性平案件以釐清事實，將秉持保護學生之立場，依法嚴格要求學校確實依照程序查察，若查證屬實，絕不寬貸。此外，學校知悉後，已將該師調離現職。
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