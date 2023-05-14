「行人罹難路口」快閃7縣市串聯 民團：馬路不應是戰場

訴求終結「行人地獄」，網紅「Cheap」與多個路權團體，發起今天母親節在台北、新北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等縣市的「行人罹難路口」，舉辦「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯快閃活動」。台灣機車路權促進會呼籲機車族一同響應，支持行人路權快閃活動，願每個人都有安全回家的路。

交通部長王國材日前表示，推動路口行人專用時相與行人早開時相。台灣機車路權促進會在臉書粉專表示，雖認為並非是所有路口都須使用行人保護時相來確保行人安全，而是應當在政府的推廣文宣以及考取駕照時，教育用路人正確的路口停讓原則，才是根本之道。

台灣機車路權促進會表示，許多機車族在行經行人穿越道要停讓行人時，總是遭遇後方車輛的逼迫，令人感到痛心。在長期錯誤的教育觀念下，「馬路如虎口」等恐嚇性用詞已深植在用路人心中。

台灣機車路權促進會呼籲，馬路不應是各種運具與用路人彼此爭鬥的戰場，所有用路人都應享有安全的用路環境，而這一切都必須搭配正確的政策與道路設計。