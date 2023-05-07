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建中匿名粉專也出事！4篇「納粹符號」貼文還在 校方不忍怒提告

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
臉書「新黑特建中」雖自3月27日起無新貼文，但從昨晚開始也出現「納粹」符號貼文，截至今天下午3點，版上可見4篇「納粹」符號貼文。圖／擷取自臉書
臉書「新黑特建中」雖自3月27日起無新貼文，但從昨晚開始也出現「納粹」符號貼文，截至今天下午3點，版上可見4篇「納粹」符號貼文。圖／擷取自臉書

繼台中一中臉書粉專「靠北中一中十點零」有匿名貼文以符號拼湊成「納粹」惹議，台北建國中學昨晚疑似也淪陷，同樣出現以符號拼湊成「納粹」圖樣的貼文，且還不只一篇。誇張的是，「靠北中一中十點零」的納粹貼文已經刪除且小編發聲明道歉，但「新黑特建中」的納粹貼文目前仍在版上。

截至今天下午3點，「新黑特建中」臉書粉專仍可見4篇以符號拼湊成「納粹」的貼文，據了解，有建中老師今天早上看到新聞後，向校長呈報此事，校長委託該名老師向警方報案。

新北市警土城分局今天早上受理後，依單一窗口規定將案件轉至轄區台北市警中正第二分局，中正二分局證實，今天下午1點多接獲轉報，依規定受理妨害名譽罪，一定嚴加查辦，不排除約談版主釐清案件狀況。

納粹 建中 妨害名譽

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