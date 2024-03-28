時隔近10月 台南角頭住處遭開槍 南警逮4嫌2男收押
台南歸仁區驚聞槍響，本月12日凌晨5點多，40歲鄭姓男子朝歸仁區63歲李姓男子住處大門口開槍，隨後逃離。經報案後，14日下午歸仁警分局將鄭嫌等4人帶回，全案目前2人羈押禁見，2人交保。
據了解遭開槍的李男是歸仁區的知名人物，過去曾是江湖的角頭老大，約30年前槍殺了台南東門幫的老大曾順芳，在當時震驚黑道，東門幫因此勢力削減。而李男被關12年半後出獄，之後全心全力從商，經營塑膠工廠。不過李男2016年曾遭槍手伏擊，他身中2槍所幸逃過死劫，去年6月公司大門又曾挨轟17槍。
據了解，12日凌晨5點鄭男搭29歲黃男座車，前往李男住家，甫到大門口就拿便槍朝鐵門射擊，「砰」的一聲後，要再開第二發時頻頻卡彈，快車離開現場，兩人逃往高雄山區又與45歲陳男接應換車，3人逃至屏東佳冬鄉藏匿。原遭開槍的李男打算息事寧人，不願與之計較，不過警方接獲線報後便循線追查。
警方表示，調閱周邊監視器掌握逃逸車輛及路線，掌握共有4人涉案。14日下午兵分多路，到屏東將鄭、黃、陳男逮捕歸案，並當場起獲1長1短改造槍枝及48發子彈，另提供犯案車輛的27歲楊姓車主，警方也在高雄鳳山區住處將他帶回。
歸仁警分局表示，鄭嫌對於槍枝來源說詞含糊，對於作案車輛、聯絡電話及犯案動機堅不吐實，全案依槍砲彈藥刀械管制條例移請檢方偵辦，目前鄭、黃男均羈押禁見，其餘2人交保，後續並持續溯源槍枝來源及幕後主使。
地方人士表示，李男出獄後其實行事低調，全心從商，經營塑膠工廠，更跨領域至土地開發，曾幫農民紓困，解決水果滯銷問題，非常熱心。更猜測此事可能是因為卡到一些社會事的利益而引起關注，警告意味濃厚。
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