「小飛機」群組接訂單發貨大麻 藥頭遭逮家中宛如毒品百貨行

鄭姓男子擔任販毒集團「埋包手」，每次交易製作多次斷點，仍被警方搗破，查獲多種毒品，宛如小型百貨行。記者張議晨／翻攝 32歲鄭姓男子透過Telegram成立販毒群組，鄭收到「客服」指示後，將大麻等毒品放置於特定地點交易，刑事局南部打擊犯罪中心獲報追查數月，日前成功逮捕鄭男，搜出大麻毒品、大麻菸油、MDMA藥丸等毒品，依毒品危害防制條例移送後，以10萬元交保候傳，毒品來源仍待追查。

警方表示，無業的鄭男接受上游指示，在販毒群組擔任「埋包手」，買家向「客服」購入毒品後，鄭男依訂單將毒品分裝，放置在特定地點等買家取貨。

刑事局南打接獲情資，與高雄市、彰化縣警局合組專案小組，經2個月追緝，今年1月底成功在高雄市三民區逮到正要交易的鄭男。

警方發現，該販毒群組為了躲避員警查緝，還放置「變換交通工具、更換衣著、步行觀察有無人跟追、避開監視器」等教戰守則，成員間互不見面交流，製造物流、人流、金流斷點，交易流程有標準的SOP。

警方在鄭男身上、住處查獲約1公斤大麻成品及多管、大麻菸油、MDMA藥丸、混和型毒品咖啡包及LSD毒郵票等各式毒品，宛如小型百貨行，全案警詢後依毒品危害防制條例移送，以10萬元交保候傳。 鄭姓男子擔任販毒集團「埋包手」，每次交易製作多次斷點，仍被警方搗破。記者張議晨／翻攝

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