台中警先抓2藥腳再以車追人逮捕藥頭 3毒販遭訴

台中警方日前偵辦1起毒品案，先逮捕下游2名藥腳，今年4月間再以車追人，趁藥頭郭男到1家壽司店內用餐時將他逮捕，並查扣大量毒品愷他命與毒咖啡包；郭男等3人遭送辦，檢方已依法起訴。

台中市警察局第六分局今天表示，警方民國111年12月追查1件販毒案件時，專案小組跟監蒐證近3個月，先逮捕藥腳32歲陳姓男子及30歲賴姓男子，追查發現所有線索都指向上游的38歲郭男。

警方於今年4月間報請台中地檢署指揮偵辦，準備對郭男進行搜索逮捕，但因郭男平時多獨居在外，無法掌握行蹤，經專案小組多日追查，透過郭男使用的車輛軌跡，鎖定他出沒於北區漢口路四段一帶。

不料待警方趕到現場，卻未發現郭男車輛，警方持續在附近搜尋，卻在1家連鎖迴轉壽司停車場內發現郭男車輛蹤跡，並成功在店內將郭男逮捕，他被逮捕時餐點剛好送達，對因外出用餐時遭逮捕，連連唉聲嘆氣。

案經警方前往郭男、陳男及賴男的住處與交通工具搜索，共查獲毒品愷他命210.41公克、毒咖啡包2724包及現金逾新台幣189萬元，警方全案訊問後依毒品罪嫌將郭男等3人送辦，檢方日前已依法起訴。

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