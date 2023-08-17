金門傳槍響！火辣女網紅深夜歡唱 他疑偷拍遭求刪照不滿竟開槍

金門又發生暗夜槍響！位於金門縣金寧鄉1間知名KTV在15日凌晨發生一起口角衝突，穿著火辣的翁姓女網紅與友人相約唱歌，沒想到同行洪姓友人疑似偷拍她，雙方因刪照引起糾紛，引起洪嫌不爽，「落人」來，其中一位陳嫌手持鎮暴槍朝計程後座車內射擊塑膠彈，造成翁女與友人受傷就醫，全案依刑法傷害罪嫌移送金門地檢署偵辦。

這起KTV的開槍案今天在金門的八卦群組討論「炸鍋」，據了解，翁女一行人與洪嫌在8月15日凌晨2時許，在金寧鄉某KTV唱歌消費，洪嫌疑似拿手機偷拍翁女胸部被發現，翁女要求洪嫌刪照，洪嫌不願意，後來翁女友人「共同協助」刪照片，此舉惹怒洪嫌。

翁女與友人眼見苗頭不對，趕緊搭計程車要離開KTV，當車駛離KTV不遠處，即遭洪嫌的陳姓3名友人攔下，翁女他們連忙催司機駛離，但司機眼見對方拿槍，嚇得趕緊下車，陳嫌見狀手持鎮暴槍朝計程後座車內射擊塑膠彈，並疑似用槍托毆打其中一位被害人，3人都有受傷就醫。

案發後，在LINE群引起熱議，有人傳出是性騷擾被打？也有人說是「仙人跳」，各執一詞。

警方是獲報後抵達醫院後，才發現有3位民眾身體受傷，被害人提出傷害告訴，警方立即將相關人等迅速帶案調查，並查扣作案工具鎮暴槍1把及數發塑膠彈送驗，全案依刑法傷害罪嫌移送金門地檢署偵辦。