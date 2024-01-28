聯合報一周大事1/21~1/27

聯合報／ 本報訊
1年制義務役男25日入營報到。圖／聯合報系資料照片
1年制義務役男25日入營報到。圖／聯合報系資料照片

國內

25日：一年制義務役上路，首梯六七○名役男入營，展開入伍訓練。

25日：長榮航空機師醞釀於春節期間罷工，桃園市機師職業工會先預告罷工兩警戒區段，分別為二月七日至十八日、三月卅日至四月七日，涵蓋春節、清明連假。

26日：衛福部公告護病比，預計三月上路，先採鼓勵方式，讓達標醫院獲得獎勵金，但護病比入法時程「未定」。

國外

25日：美國聯邦最高法院拒絕暫停阿拉巴馬州死刑犯史密斯的氮氣處決，阿州按計畫執行史密斯的死刑，讓他成為史上首例吸入氮氣窒息伏法的死囚。

26日：友邦吐瓦魯舉行全國大選，部分開票結果顯示，對台友好的現任總理拿塔諾落選。尋求選後重新檢視吐瓦魯和兩岸關係的現任財長潘恩紐則當選，將競選總理。

27日：美國國家安全顧問蘇利文與中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅在泰國會談，這是兩人在拜習會後首次面對面會晤。

罷工 美國 死刑 吐瓦魯 義務役 衛福部 護病比

延伸閱讀

吐瓦魯「挺台總理」敗選！新政府恐重新審視與台邦交關係

命案35年後…死者2兒觀看氮氣行刑過程 盼能了結一切

全球首例！美史上首名「氮氣處決」死囚伏法 已缺氧窒息身亡

最高院拒喊停 阿拉巴馬州今如期執行「氮氣死刑」

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國內

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