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33萬劑Novavax疫苗去年抵台「溫度異常」 專家：恐影響疫苗效力

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
專家指出，疫苗運送溫度係由廠商訂定規範，若過高、過低都會影響蛋白質結構，恐降低疫苗效力；圖為Novavax疫苗。圖／本報資料照片
專家指出，疫苗運送溫度係由廠商訂定規範，若過高、過低都會影響蛋白質結構，恐降低疫苗效力；圖為Novavax疫苗。圖／本報資料照片

Novavax XBB疫苗本月10日開打，不過今天基層醫師群組傳出，Novavax疫苗供貨不及。據了解，主因與疫苗溫度異常有關，該批疫苗去年底抵台時就檢出冷鏈溫度不符規範。專家指出，疫苗運送溫度係由廠商訂定規範，若過高、過低都會影響蛋白質結構，恐降低疫苗效力。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如表示，mRNA疫苗、蛋白質疫苗在運送過程中均有溫度限制，Novavax XBB疫苗冷鏈運送溫度應在2至8度間，可保存9個月時間；若運送過程中溫度不符原廠規範，恐會導致蛋白質結構不如預期，影響疫苗效力，但應不至於產生毒性、危急人體安全。

施信如指出，廠商研發疫苗時，會設計不同溫度、存放不同時間進行測試，檢視疫苗溫度是否相同，最後做出應如何運送的規範；但溫度升高多少度、疫苗效力會降低多少，需要實際測試才能確認。國人對Novavax疫苗接種意願較高，政府應盡快補足缺口。

衛福部去年底共進口46萬餘劑疫苗。衛福部食藥署下午表示，該批疫苗運送抵台時，發現共33萬劑疫苗冷鏈運送溫度異常，其中16萬4700劑經原廠提供安定性資料後，並未要求換貨，預計於下週五放行；另外16萬5000劑則依生物藥品檢驗封緘作業辦法規辦理退運或銷毀，等待廠商換貨。

Novavax疫苗 衛福部

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