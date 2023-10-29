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聯合報一周大事 10/21~ 10/28

聯合報／ 本報訊
形象清新、愛家的民進黨立委趙天麟（中）爆出與大陸籍女子婚外情，趙天麟宣布退出立委選舉。圖／聯合報系資料照片
形象清新、愛家的民進黨立委趙天麟（中）爆出與大陸籍女子婚外情，趙天麟宣布退出立委選舉。圖／聯合報系資料照片

國內

24日：民進黨立委趙天麟捲入婚外情風暴，對象是陸籍女子，他坦承是多年前發生的事，向妻子及支持者致歉，並宣布退出立委選舉

25日：大學甄選會公告，明年繁星推薦管道共一七五四個校系參與，最大招生管道申請入學，則有二二○八個校系參與招生。

27日：國發會公布九月景氣對策信號綜合判斷分數為十七分，較八月增加二分，景氣燈號轉為「黃藍燈」，結束連十藍。

國外

25日：美國聯邦眾議院議長懸缺廿二天後，路易斯安那州共和黨議員強生（Mike Johnson）在首輪表決，即獲多數同僚支持當選議長。

26日：以巴衝突持續延燒，美國總統拜登下令空襲敘利亞東部邊境，反擊親伊朗民兵本月近廿次襲擊美軍。

26日：美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在國務院接待來訪的大陸外交部長王毅，王毅強調對話重要性，盼雙方盡快回到健康、穩定、可持續發展軌道。

美國 王毅 立委選舉

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