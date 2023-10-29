聯合報一周大事 10/21~ 10/28

疫後搶客大作戰。鑒於疫後固定航線不斷復飛、增班，但國際包機申請卻不如預期，為吸引國際旅客來台，交通部觀光署日前修正公布「推動境外包機旅客來台獎助要點」，凡以包機方式來台，飛航機場除松山、桃園機場外，補助較過去的金額加一成，若於入境地住宿一晚的話，補助金再加一成，亦即申請包機的業者至多可多出過去兩成的補助金。

2023-10-28 18:06