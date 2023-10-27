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公文解密 故宮又見破碗

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
立委林宜瑾指出，故宮1967年4月1日發生文物損毀，是因拍攝「故宮藏瓷」圖錄照，不慎打破一只「清琺瑯彩紅地纏枝牡丹盌」。記者陳宛茜／翻攝
立委林宜瑾指出，故宮1967年4月1日發生文物損毀，是因拍攝「故宮藏瓷」圖錄照，不慎打破一只「清琺瑯彩紅地纏枝牡丹盌」。記者陳宛茜／翻攝

故宮前院長吳密察去年表示，故宮一九五九年以來的公文密件有四千多件，希望做最大程度的解密，讓事件攤在陽光下。立委林宜瑾表示，上月拿到資料，故宮目前清查四二二六件密件，有三三一三件已註銷密件身分，可供調閱。其中涉及文物毀損有三件，除了去年已曝光的兩件，一九六七年還有一件文物毀損案。

此一文物毀損案發生於一九六七年四月一日，因拍「故宮藏瓷」圖錄照，不慎打破一只「清琺瑯彩紅地纏枝牡丹盌」。

蕭宗煌昨在立院教委會答詢時表示，此案是陳年舊案。故宮內部找不到這個檔案，而是在國史館的檔案中找到，屬故宮當年向行政院陳報的公文。公文中註記懲處，三位涉案員工中，兩位記一大過，一位記申誡。

此外，立委黃國書質詢時指出，廈門三希御賞文化藝術傳播有限公司，在六月舉行的第十五屆海峽論壇上，舉辦「中國台北故宮文化館文創精品展」，販售故宮文物相關文創商品。他認為此案是故宮「史上最大規模侵權」，且是在大陸官方背書下侵權。

蕭宗煌回應，已委託法律專家認定侵權，將透過兩岸協商、智財局、法律顧問等三方向並行處理，捍衛故宮權益。他坦言，多年來對岸侵權故宮案例繁多，「沒有成功的案例」。廠商若未落地台灣，很難訴訟成功。

台北故宮 文物 蕭宗煌

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