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選舉就吵核電 反核團體批藍綠

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅。圖／聯合報系資料照片
台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅。圖／聯合報系資料照片

對於核電議題，台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，國民黨總統參選人侯友宜擔任新北市長時對核能態度相當嚴謹，當時反核團體的評價很高，現在要選總統突然支持核電，態度大轉彎令人失望；至於民進黨若有心反核，當時四大公投後，核四就該轉型成綜合型電廠，不是擺著不理，每到選舉又拿出來吵。

蔡雅瀅指出，核一廠已停機多時，設備也開始拆除，延役不合理；核二廠停機前燃料池已滿，空間已滿如何延役？核三廠則因設備老舊多次失火，安全性已不適合延役；核四如同一部過時電腦，也不該再啟用。

她說，再生能源是全球趨勢，台灣產業出口占GDP比重高，國際大廠已開始要求供應鏈需要百分百無碳生產，但侯友宜主張的核電及蔡政府力推的天然氣都不是再生能源，產業需要的是再生能源、乾淨的電，如此才能提升國家競爭力，否則產業未來還需要負擔碳稅。

媽媽氣候行動聯盟協會秘書長楊順美說，核電廠早期不知該做地質調查，現在發現下方有斷層帶，台灣過去40年來因運氣好沒發生類似福島核災事件，核一、二廠都已經進入除役階段，現在再要延役是不可能的謊話。

主婦聯盟環保基金會主任吳心萍指出，用核電就是現在享受資源、未來要孩子來承擔，核能留下來的核廢料，是台灣無法解決的問題。

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