低地力農地設綠能區 環團憂滅農

內政部近期預告，將在農委會提出的低地力地區，以及原本漁電共生區位內的非養殖生產專區且長期棄養之魚塭，推動申設程序更簡便、光電覆蓋率更高、免結合農漁業經營的「綠能發展區」，遭學界與環團批評內容不清、管理權責不明就加速修法，形同農委會棄守農地，放任光電侵害農地與農民權益。

儘管農委會強調，這些土地都是原本就允許設置光電的區域，不過成大都市計畫學系特聘教授張學聖質疑，如果是原本就允許設置光電的土地，為何需要修法？

張學聖強調，「綠能發展區」這新名詞是哪裡冒出來的？定義準則是什麼？誰劃定？要劃多少面積？劃在哪裡？誰來管理？這些都不清楚，對於政府只有口號沒有做法，覺得擔憂。

張學聖還提到，農委會說，是要利用長期閒置廢棄魚塭、棄耕廢耕土地，但目前能源局公布的彰化大成綠能示範區，有符合哪個條件？這裡有地瓜、有機產業，農委會自己劃設的農一優良農地也占九成，這樣怎麼會是低地力。

高雄美濃農村田野學會執行理事溫仲良表示，「低地力」這個名詞本身就很有疑義，若用產值界定「低地力」，全台水稻田都可以劃為低地力。此外，綠能發展區的主管機關可能是經濟部或者地方的經發局，這些單位要審查農地上的容許使用，但農地要農用，要如何審查，況且光電區中也有部分農民在其中務農，若未來綠能發展區的主管機關由農委會變更成經濟部，等於變相放生農民。

環境權保障基金會研究員許博任表示，農委會可能劃出的低地力範圍多為台十七線以西，缺乏灌溉系統的旱地。但台灣西部砂質旱地，農民採稻作、蔬菜、瓜果根莖類輪作，農業經營仍旺盛。長期棄養的魚塭，因為無養殖登記證的魚塭並無放養量申報的義務，若僅以有無放養申報作為棄養認定標準，恐有失真之虞。

內政部表示，該修正草案現正辦理法規預告及徵求意見中，對於各界所提各項建議，內政部將與經濟部、農委會共同審慎研議。經濟部則說，會持續徵詢各界意見。