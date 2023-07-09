官員憂綠能區用專區之名 行快速通關之實

內政部將公告「非都市土地使用管制規則」，將更多土地納入新創的「綠能發展區」。超過八十位學者連署反對，就連曾參與政府相關會議的官員都私下表示，綠能發展區用的是低地力的農漁土地，主管機關是農委會，但隱含多少環境及生態敏感區還不清楚，不能靠專區就要「快速通關」，仍應走正常審議程序，才不會便宜行事，後悔莫及。

熟悉內情官員表示，政府從討論綠能發展區至今，過程仍嫌粗糙。農委會的政策早就主張低地力土地釋出種電，大可走正常的通盤檢討程序，找出低地力、非環境敏感用地來種電，何必再畫「綠能發展區」？最令人擔心的是，政府想用專區之名，行快速通關之實。

這位官員說，政府種電政策已定，綠能發展區「恐怕是擋不住」，最重要是農委會的態度，如果農委會都不講話，其他部會能說什麼？雖然設立綠能發展區會配套做環境社會檢核，但檢核不等於審議，檢核可以只要做做樣子，成為通過的橡皮圖章，因此不管用什麼地、範圍多大，都應回歸審議程序，透過專業討論讓種電的衝擊減到最小。

全台綠能發展區分布概況 製表／侯俐安

對此，農委會回應，綠能發展區是原本就可以做綠能的區域，本來就有可蓋光電的機制，原本就允許變更使用建設綠能的範圍，並非新劃定做光電的地區，未來還會套疊資圖，確認是否是長期廢耕或棄養的土地，以及盤點是否是領過對地綠色環境給付。

農委會企畫處長莊老達表示，這些遴選範圍會去確認是否長期棄養或廢耕，另外還要扣除對地綠色環境給付，因為有領過補助，就代表有耕種，就會不列入綠能發展區的範圍內。莊強調，農委會的立場沒有改變，綠能發展區不能影響農漁民權益，不影響生態發展，不影響農漁業發展。

經濟部則表示，綠能發展區是由農委會以俗稱「風頭水尾」農作生產條件較差的地區，就土壤已中高鹽化，以及已長期棄養閒置荒廢的魚塭的土地，提供評估設置光電，再由經濟部會同環境保護主管機關的內政部、環保署及負責生態保育的農委會特生中心，排除環境敏感範圍區域，共同嚴謹審定可執行的區位。

經濟部說，綠能發展區主要考量為不影響原有土地的使用原則，並透過低密度的開發，讓土地得到復育休養，後續光電設施移除機制也納入遴選規範，使農地仍可繼續從事農作，不致離農。