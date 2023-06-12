世界新聞年會／日經靈魂人物荒川大祐：數位時代 紙本不死

日本經濟新聞常務董事荒川大祐主導收購金融時報。圖／取自WAN-IFRA官網 主導「日本經濟新聞」（ＮＩＫＫＥＩ）收購英國「金融時報」（Financial Times，ＦＴ）的靈魂人物、日經常務董事荒川大祐，六月廿八日將來台參加世界新聞媒體年會，抵台前率先接受聯合報獨家專訪，暢談收購後的心路歷程。

他直言，數位時代、ＡＩ衝擊下，「紙本不死。」ＦＴ現在仍有超過五百萬名紙本讀者，每到假日會拿起淡粉色的ＦＴ周末版悠哉閱讀。

ＦＴ經驗助日經走向全球

ＦＴ網站二○○二年即實施部分內容付費制，是全球媒體推行數位訂閱的先驅，目前讀者數逾二千二百萬，付費訂戶達一百廿萬；報紙產品也依舊強勢，全球紙本讀者逾五百七十三萬。日經數位產品付費用戶近期突破百萬，報紙發行量逾兩百萬，在日本媒體中排名第一，讀者遍布一百卅國。

日經二○一五年以一千六百億日圓收購ＦＴ時，外界並不看好，認為日經只是砸錢買夢想。

荒川表示，大型收購案總會遭受批評，但七年過去，「我可以說，收購非常有價值。」ＦＴ推行訂閱制的成功經驗，幫助日經成功地走出亞洲、實現全球化與數位化，能跟歐美媒體一起在世界舞台上競爭。

荒川表示，日經內部這幾年間心態有很大轉變。過去日經在日本市場享主導地位與獲利，不用費心思考全球布局，但當世界局勢激烈變化，日經不能停在原地。ＦＴ擅長運用數據找出讀者需求和新受眾、讓內容發揮最大價值，這些經驗與知識對日經很有幫助。

以ＦＴ周末版（FT Weekend）為例，多數人認為紙本將死，但周末版訂戶卻逆勢增加。荒川表示，ＦＴ和日經的讀者都是商界、政界、律師等白領人士，這些讀者平日因工作需要，使用行動載具看新聞，但周末只想放鬆，去咖啡廳悠閒看報，閱讀人物專訪、文化或娛樂等軟性卻深入的內容，ＦＴ看到用戶的深層需要，「這是印刷品的理想未來。」

展現珍貴編輯知識與文化

荒川透露，日經也打算效法ＦＴ，發展日經周末版。他始終相信印刷品能體現一間媒體珍貴的編輯知識與文化，就算無法大量營利、規模無法再擴張，但紙本和數位其實是一樣的，只要找到用戶核心需求，依舊能持續吸引讀者。

荒川大祐月底首度來台，參加由世界新聞出版協會（WAN｜IFRA）與聯合報系共同主辦的世界新聞媒體年會，與各國媒體領袖討論訂閱制與數位轉型。

此外，金融時報旗下顧問公司FT Strategies也連袂出席，分享ＦＴ如何開拓新用戶、增加讀者多樣性。