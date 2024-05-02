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交往三周年女友送名牌 他回送賣場巧克力、吃三媽遭嫌暴怒！網搖頭：千萬別留

聯合新聞網／ 綜合報導
不少情侶間交往，都會為了周年紀念日特別慶祝一番。示意圖/ingimage
不少情侶間交往，都會為了周年紀念日特別慶祝一番。示意圖/ingimage

不少情侶間交往，都會為了周年紀念日特別慶祝一番，不過一名男網友與女友交往3周年，他回送對方連鎖賣場的巧克力加手寫卡片外，也帶女友去吃平價小火鍋，不料竟被對方「擺臉色」，甚至還離家出走，讓他怒嗆女友「給妳臉不要臉」，並揚言已將對方的物品打包收拾，傳訊息下最後通牒，引發熱議。

該名網友在臉書社團《匿名公社》分享，上個月30日是他與女友的交往3周年紀念日，他收到對方送的名牌香水及名牌包，而他則回送大賣場買的20入巧克力，加上一張手寫的卡片，原以為女友收到後會很開心，但沒想到對方卻立即變臉，「我問她是不是不喜歡，她說沒有，但是臉臭得跟大便一樣，說沒有誰相信？」。

在他不斷質問之下，女友才坦承很失望，「期待這麼久，結果送這種東西」。此話一出讓他相當傻眼，氣得大罵對方不懂珍惜，「外面沒飯吃的遊民一堆，想吃巧克力還吃不到，什麼叫做這種東西？」，原Po忍不住再嗆「妳總是這麼物質，從來都沒有替我想一下」，結果女友也氣得甩門離家出走。

原po表示，女友從昨晚6點離開，直到現在都沒有消息，因此他傳訊息給她下最後通牒，若她再不回來，就要把對方的衣物丟門口，「給妳臉不要臉，平常吃穿都是我在出錢，還敢給我擺姿態！這個家誰主誰副搞不清楚狀況！沒有我我看妳怎麼生活」。

文章曝光，網友們看了直搖頭，「支持女友不要回來」、「建議趕快分一分，記住千萬不要挽留她，讓她飛得更高更好，她會知道待在你身邊是多麼的委屈」、「你是還活在以為送女生金莎巧克力就可以追到的那種年代？」、「如果她物質應該早分手了，還三年，三個小時就夠了」、「三週年吃三媽，那接下來的週年慶應該是、老四川、五鮮級、六扇門」。

女友 禮物

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