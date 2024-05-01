快訊

勞動節報喜！第1季新制勞退大賺3,331億元 平均每位勞工分紅2.6萬元

蘋果入社測驗？畫一條線讓「123=4」算式成立 網友直呼有夠難

8成女性愛愛好被動？研究曝最無效也最NG的避孕行為「就是它」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

未婚夫婚前直播偷吃伴娘！準新娘怒PO激戰片 網見真相全傻了

香港01／ 撰文／布萊恩
偷情示意圖。圖／pakutaso
偷情示意圖。圖／pakutaso

婚姻最重要是忠誠！台灣1名「準新娘」於網上發文稱，她在婚禮前2天，意外發現其直播主未婚夫及身為網紅伴娘出軌」，2人「激戰」過程還被家中遠端監控的鏡頭拍下「直播」，她憤怒下與未婚夫解除婚約，並公開「激戰」影片。網友得知事件本來都批評未婚夫是「渣男」，為樓主感到心疼；然而樓主公開「激戰」影片後，眼利網友隨即發現問題所在，真相震驚全網。

有女網友早前在Facebook專頁「靠北男友」發文表示，她邀請閨密做伴娘，婚禮前2天請對方到家裏商討細節，結束後未婚夫主動提出送閨密回家，她當時未有懷疑，想不到之後透過遠端監控鏡頭發現，未婚夫竟帶閏密回自己家「激戰」一番，相當憤怒。

貼文引來網友熱議，紛紛斥責未婚夫是「渣男」，樓主感到心疼。在網友們支持下，樓主指已經與未婚夫解除婚約，並公開聲稱是事發「激戰」影片的全裸男女性交畫面，以「答謝」網友。

然而樓主公開「激戰」影片後，迎來180度大逆轉！有眼尖網友發現，相關「激戰」畫面其實是多年前流傳的「活春宮」畫面，而且男女主角並非網紅，而是「普通韓國男女」，與樓主所說大相徑庭，其他網民轉為批評樓主造假。

面對網民質疑，「靠北男友」粉專極速刪文，解釋是被騙才會幫忙上稿，並非為了博流量，又斥責這種「自導自演」行為不可取。

延伸閱讀：

驚！完美丈夫常看手機　人妻懷疑出軌　偷看揭更心寒真相：心碎了

女大生瞞男友「肉償房租」每月16次　房東1要求更狂　結局毀三觀

文章授權轉載自《香港01》

伴娘 出軌 婚禮 直播主 網紅

相關新聞

未婚夫婚前直播偷吃伴娘！準新娘怒PO激戰片 網見真相全傻了

婚姻最重要是忠誠！台灣1名「準新娘」於網上發文稱，她在婚禮前2天，意外發現其直播主未婚夫及身為網紅的伴娘「出軌」，2人「激戰」過程還被家中遠端監控的鏡頭拍下「直播」，她憤怒下與未婚夫解除婚約，並公開「

婦科醫曝「金湯匙之亂」：公婆看新聞後想「比照辦理」考倒媳

婦產科醫師蘇怡寧27日在臉書曝光此事後，未料卻引起「金湯匙之亂」，有準媽媽致電詢問，因為公婆想「比照辦理」，讓她十分煩惱，也抱怨為何蘇醫師要發文這種「金湯匙出生照」。

【文學魔法大教室：10位作家推介10位諾貝爾文學獎得主 1】陳育虹／肯定——葛綠珂‧詩人

她是誰？

勞動萬歲／林立青｜透支幻想

你知道在工地最平易近人的「理財工具」是什麼嗎？中年失業，除了來自於生活的壓力，肩上的重擔又還有哪些？疫後飯店大缺工，尤其房務員，要七個來一個，連總經理都得幫忙鋪床！為了請區區八百元款項，一個貨車司機竟至於必須三顧茅廬？！搬家經驗多了，床墊、滾筒洗衣機、衣櫥、沙發輪番上身，才慢慢體悟到，這是自己跟身上的物，一起抓角度的練習……在工地，在洗車場，在飯店，送貨或搬家，林立青、姜泰宇、徐正雄、吳一忠、江一豪將為讀者帶來勞動現場的第一手觀察。 【精彩語錄】我在工地當監工，從工地現場看見了形形色色的人……

金玉涼言

婚前，一直尋找靈魂伴侶；婚後，時時擁有辯論對手。

【年度詩選】宇文正／一座詩的島嶼——2023臺灣詩選序（上）

接下年度詩選任務，過去這一年幾乎是浸泡在詩裡的。其實擔任聯副主編以來，最大量的來稿就是詩，讓人深感：這真是一座詩的島嶼啊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。