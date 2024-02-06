她每月給孝親費1萬元 急問「過年還要包紅包嗎」？網曝最佳做法

你過年會包紅包給爸媽嗎？近日，一名網友表示，自己大學畢業後，每個月都有給爸媽孝親費一萬元，結果轉帳完才想起要過年了，好奇問大家「是不是還要再額外準備紅包啊？」。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「每個月都有給孝親費，還要包紅包嗎？」為題，指出自己大學畢業後，每個月都有給爸媽孝親費一萬元，不過近期剛轉完一萬元給爸爸，想到就要過年了，是否還要再額外準備紅包？好奇大家若有給孝親費的，過年還會包紅包嗎？要包多少？

貼文一出後，不少同樣有給家裡孝親費的網友，分享自己過年還是會包紅包給父母，紛紛表示，「我平常有給孝親費，過年就是包個600＋刮刮樂意思意思」、「我自己也是每月給1萬，但這個月打算跟紅包包在一起、包多一點這樣，感覺應該會比較好」、「孝親費5000/月，過年包2000」、「有給孝親費+1，過年還是會準備大包的」、「孝親10000/月，過年包3600而已」、「我沒給孝親費，但紅包10萬，我老公每個月孝親費1萬，紅包給6千⋯給妳參考一下」。

不過，也有其他網友認為若有餘裕再包，否則心意到就好，紛紛表示「大多父母都在小孩身上投入很多，心力、時間、金錢，算都算不完，只要對的起自己的內心，有那個能力，有多少能力給多少，問心無愧最重要」、「心意最重要，若真的暫時沒錢，可以先不包，或是看買什麼保健食品之類的禮盒」、「不是要不要，而是妳有沒有餘裕」、「愛你的父母不會在乎你包多少，比較在乎你過得好不好，如果我是你，還是會包紅包，但包個600-1000元之類意思意思就好」、「紅包是心意，量力而為就好」。