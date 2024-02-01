出國全程擺爛！男友還要求「刷卡回饋對分」 網苦勸：快分手

你會和另一半一起出國嗎？近日，一名網友分享，自己跟男友出國玩，一開始很期待，非常認真規劃行程，沒想到男友全程不做功課也擺爛，事後竟還要求「刷卡回饋要對分」，讓她傻眼直呼「我獨旅還玩得比較開心」。貼文一出後，引發廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「男友是超雷旅伴...」為題，指出最近跟男友去泰國玩，一開始非常期待，花了很多時間在規劃行程，就連訂機票、飯店也都一手包辦，不過男友卻什麼都沒做，竟還要求「刷卡回饋要對分」。

這名網友進一步指出，男友到了泰國後，開始嫌棄景點很無聊、吃的餐廳很普通，連穿泰服請他幫忙拍照，也一副不情願的樣子，無奈表示「從頭到尾只有我一個人在期待這趟旅程...」好奇是否自己獨旅，還玩得比較開心？

貼文一出後，多數網友一面倒，苦勸快分手，紛紛表示「建議分手欸，看起來他不幫忙，還超雷」、「分手，認真的，現在只是出去玩而已，他這態度能滲進你以後跟他相處的方方面面」、「當旅伴就已經超雷了何況是另一半，建議分手」、「好蝦的aa男」、「認真建議分手，不幫忙規劃行程就算了還嫌棄是怎樣？而且很小氣⋯」、「分啊，這麼好的機會看清了一個人」、「其實你單身會更開心，這就是不合，請正視這問題」、「不幫忙安排還在那邊嫌真的很不行耶」。

此外，也有不少過來人，分享同樣的慘痛經驗，紛紛指出「我以前遇到一模一樣的情況，我果斷分手，而且很慶幸自己很輕易地看出他是什麼樣的人，而且不會是將來想長久相處的人，整個避雷」、「讓我想到某一任，也是很雷的旅伴，我已經付交通跟住宿，他200飯錢還硬要我出，後來旅程回來馬上分手，身邊的人全部都說幹的好」、「我是找了一堆資料女友嫌東嫌西，然後全被打槍，讓她自己排又說所有準備工作都是她準備，女友整個旅程三分之一在生氣，媽的還要問我感覺我沒有很享受旅程，我哪知道啊」。